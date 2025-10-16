Un varón fallece y otros dos heridos graves tras el choque frontal entre una guagua y un turismo en Gran Canaria

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido y otras personas resultaron heridas graves tras un choque frontal que tuvo lugar en las horas centrales de este jueves entre una guagua de línea regular y un turismo en la vía GC-500, altura de Juan Grande (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta allí acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó al menos seis ambulancias, cuyo personal se vio obligado a confirmar la muerte del conductor del turismo.

Además los recursos sanitarios asistieron a otras dos personas que se encontraban heridas graves y que tuvieron que ser evacuadas hasta un centro hospitalario.

Por su parte, hasta el lugar también se desplazaron varias dotaciones de bomberos y de la Guardia Civil.