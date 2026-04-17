Las ventas de la industria en Canarias se reducen un 2,2% en febrero

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria en Canarias ha caído un 2,2% en febrero respecto al mismo periodo del año anterior, lo que implicó 0,5 puntos menos que la media nacional, que fue del -2,7%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, Madrid (+3,7%), Castilla y León (+3,4%) y Cantabria (+2,4%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en febrero, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y Extremadura con las caídas más grandes de un 19,3%, 11,7% y un 9,2%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 0,1% en Canarias, que supone 4,6 puntos de diferencia con la media nacional (-4,5%).