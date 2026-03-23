Las ventas del sector servicios en Canarias aumentan un 2,3% en enero

Archivo - Varias personas en la terraza de una bar - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Canarias ha aumentado su facturación un 2,3% el pasado mes de enero respecto al mismo periodo del año anterior, 2,1 puntos más que la media nacional, que fue del 0,2%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por comunidades autónomas, País Vasco (+3,8%), Aragón (+3,7%) y Murcia (+3,1%) fueron las que registraron mayores subidas en enero, mientras que en el lado contrario se situaron Madrid, Galicia y Asturias con las caídas más grandes, en concreto, de un 2,9%, 2,3%, y un 0,6%, respectivamente.

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación positiva del 1,9% en Canarias respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Castilla-La Mancha, que registró una caída del 0,1%.