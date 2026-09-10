Los viajeros en guagua en Canarias aumentan un 6,2% en julio hasta los 8,8 millones de pasajeros

Archivo - Guaguas - CEDIDA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los viajeros del transporte urbano por guagua han aumentado un 6,2% en julio en Canarias en relación al mismo mes del año pasado hasta registrar una cifra de 8.863.000 pasajeros, frente a un aumento del 0,3% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús fue positivo en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+8,7%), Castilla y León (+7,3%) y País Vasco (+6,7%) a la cabeza, excepto en Madrid, donde cayó un 9,8%.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.