Vicepresidente canario: Sánchez debe dar voz a los españoles y acabar la "trágica novela" que es su presidencia

PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE), 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha asegurado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería dar voz a los españoles "de una vez por todas" y poner fin a la "trágica novela" en la que considera que se ha convertido su presidencia.

"Creo que debería ser la última página de esta trágica novela en donde, de una vez por todas, el Gobierno debería convocar elecciones", ha aseverado en declaraciones a Europa Press antes de tomar parte en la inauguración formal del VII Foro Iberoamericano de la mipyme, que tiene lugar en Tenerife y forma parte de la agenda formal de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid el próximo año.

El vicepresidente canario y líder de los populares de las islas considera que "Sánchez debería tomar conciencia de la necesidad que tenemos como país de darle voz a los españoles".

"Los españoles tienen derecho, en el momento de deterioro en el que nos encontramos, a tomar una decisión que luego deba de ser respetada, lo que no podemos continuar es en este sinsentido y en esta destrucción, o mejor dicho, autodestrucción del país", sentenció.

El TS acordó este jueves enviar al ex ministro socialista José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga de ambos, ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario.

El alto tribunal ha citado también como argumento a favor de la medida de privación de libertad las elevadas penas a las que se enfrentan, de hasta 30 años de cárcel.