VÍDEO: Rescatada a tortuga boba atrapada en unas redes en aguas de Tenerife en las que había otro ejemplar muerto

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio Marítimo Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha rescatado una tortuga boba en buen estado y recuperado otro ejemplar fallecido que estaban atrapadas en unas redes en las costas de las islas.

Según informa la Benemérita en una nota de prensa, la actuación se produjo cuando los efectivos, que prestaban servicio por la costa, observaron un grupo de redes a la deriva a media milla del muelle de Santa Cruz de Tenerife.

Se trataba de un conjunto de redes de aproximadamente diez metros cuadrados, lo que supone un peligro para la navegación, los agentes se aproximan para retirar las mismas, pudiendo observar entre las redes dos especimenes de tortuga boba, una de ellas en estaba de descomposición, mientras que la otra parecía estar en perfecto estado.

Por su parte, los agentes consiguieron liberar a la tortuga que estaba atrapada con las redes, dejándola en libertad en ese momento.

Finalmente, la Guardia Civil contactó con el Centro de Recuperación de la Tahonilla, dependiente de la Consejería del Medio Natural del Cabildo, los cuales solicitaron la entrega del ejemplar muerto para su estudio, así como de las redes en las que se encontraba atrapado, que se encuentran bajo custodia de la Guardia Civil a fin de localizar al propietario de la misma.