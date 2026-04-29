El VIII Encuentro de los Mares reunirá en el norte de Tenerife a referentes mundiales en ciencia, cocina y pesca

Presentación de la octava edición del Encuentro de los Mares - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Encuentro de los Mares realizará su octava travesía del 3 al 6 de mayo y lo hará por primera vez por el norte de Tenerife, arrancando su jornada gastronómica popular en Garachico. 'Capital Natural Azul' es el lema elegido para esta edición y responde a la necesidad de situar al océano en el centro del debate público.

Para ello, el foro volverá a reunir a científicos, cocineros, pescadores, productores e instituciones en torno a una "convicción" compartida: no podemos seguir mirando al mar solo como una despensa o un paisaje, sino que hay que entenderlo como un patrimonio vivo, frágil y decisivo para el presente y el futuro.

Este año, EDM Tenerife Despierta Emociones reconocerá con el Premio Sartún, un galardón que distingue trayectorias estrechamente ligadas al mar, a Theresa Zabell. Figura esencial del olimpismo español en vela y doble campeona olímpica, Zabell ha prolongado su vínculo con el océano más allá del deporte a través de una labor constante de concienciación y defensa del medio marino.

Desde la Fundación Ecomar, que impulsó tras su carrera deportiva, Zabell trabaja en educación ambiental, sostenibilidad y respeto por el entorno costero entre los más jóvenes, y ha demostrado cómo la proyección pública del deporte puede convertirse en una herramienta eficaz de transformación social.

VOZ INTERNACIONAL

Entre los participantes de esta edición figuran algunas de las voces más reconocidas del panorama internacional. Encabezan la lista el catedrático de Ciencias Marinas Carlos Duarte, director científico de EDM; la responsable europea de política pesquera, Lorella de la Cruz, Deputy Head of Unit - Blue Economy Sectors, Aquaculture and Maritime Spatial Planning de la Comisión Europea, y cocineros como el francés Alexandre Couillon (La Marine***, L'Herbaudière), el gallego Javier Olleros (Culler de Pau**, O Grove) o el cocinero vasco afincado en Tenerife Erlantz Gorostiza (MB Abama**, Guía de Isora).

En el programa hay presencia de ponentes de diez países diferentes. Tenerife Despierta Emociones también tendrá una importante representación con participantes en las ponencias y mesa de cocina, ciencia y pesca.

El evento está promovido por el Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife y su marca Tenerife Despierta Emociones, y cuenta también con la implicación activa del Ayuntamiento de Garachico, localidad en la que se celebrará el domingo 3 de mayo la jornada popular del evento.

SOBRE EL PROGRAMA

El programa de esta octava edición tendrá un marcado peso científico y una mirada elevada sobre el sector pesquero. Se abordarán cuestiones como el valor de la vida marina, el papel de la estrategia pesquera de la UE en el tablero donde se decide el futuro del mar, las praderas submarinas como capital natural, la relación entre océano, economía y alimentación, o los casos de Portugal y África como ejemplos de ecosistemas que alimentan y generan valor. También se analizará cómo la gastronomía puede convertirse en altavoz del sector pesquero.

La cocina ocupará, como es habitual, un lugar central en la programación, con ponencias y mesas redondas dedicadas a la alta cocina del mar, las marisquerías y restaurantes marineros de autor, los nuevos horizontes de la cocina marinera, los sabores del Adriático o de los mares que bañan los países nórdicos, o el diálogo entre montaña y mar como uno de los grandes relatos contemporáneos del producto.

También tendrá lugar un homanaje al fotógrafo submarino Sergio Hanquet, quien falleció el 10 de febrero de 2026 a los 63 años mientras buceaba en la costa de Arona. Destacado defensor del patrimonio natural subacuático de las islas, recibirá a título póstumo el Sartún de Honor de Encuentro de los Mares.

En dicho homenaje, el también fotógrafo submarino tinerfeño Yeray Delgado hablará sobre el arte de apreciar la vida marina en todo su esplendor.

ARRANCARÁ EN GARACHICO

Tenerife tendrá, además, un protagonismo especial dentro del programa. Se hablará del papel de las reservas marinas en la pesca de la isla, del gran patrimonio azul de Canarias y de una cuestión especialmente sensible para el archipiélago, como es el riesgo de la ciguatera.

La ciguatera, intoxicación alimentaria causada por pescado con ciguatoxinas, obligó a poner en marcha en Canarias controles específicos sobre determinadas capturas, además de un sistema de vigilancia epidemiológica propio. La mayor experta de la UE en la materia, Ana Gago-Martínez dará una ponencia en el congreso.

La programación rendirá asimismo homenaje a la propia imagen del congreso, el Sartún --esa figura híbrida con cabeza de sardina y cola de atún--, a través de varias sesiones dedicadas a la sardina desde tres miradas complementarias: la cocina, la pesca y la nutrición.

El congreso arrancará el domingo 3 de mayo con una Jornada Gastronómica Popular en la Plaza de la Libertad de Garachico, donde el público podrá disfrutar de degustaciones de cocina marina a precios populares. Será la antesala abierta de un encuentro que reivindicará que "el futuro del planeta también se juega en el mar".