La Virgen de Candelaria inicia su estancia en Santa Cruz de Tenerife acompañada de un programa especial de actos

La Virgen de Candelaria inicia su estancia en Santa Cruz de Tenerife acompañada por un programa especial de actos

La Virgen de Candelaria ha iniciado en la noche de este sábado sus dos semanas de visita oficial a Santa Cruz, en las que estará acompañada por un amplio programa de actos. El próximo 24 de octubre iniciará el regreso a la Basílica de Candelaria.

Unas 100.000 personas, según datos ofrecidos por el Centro de Coordinación del Operativo Insular (CECOPIN), participaron en la peregrinación de este sábado, que partió poco después de las 7.00 horas desde la Villa Mariana hasta el acto central que se celebró en la plaza de España, donde se tuvo lugar el acto solemne y religioso, momento en el que le dieron la bienvenida a la ciudad el alcalde, José Manuel Bermúdez, según informa el consistorio capitalino.

Tras la celebración en la plaza de España, la imagen fue trasladada en procesión hasta la Iglesia de Nuestra Señora de La Concepción, donde permanecerá hasta el 24 de octubre. Durante esos días se desarrollará un amplio programa de actos religiosos y culturales, entre ellos vigilias, conciertos, visitas escolares y la tradicional Eucaristía del Mar.

ACTIVIDADES PREVISTAS

Este domingo, 12 de octubre, estará dedicado a los mayores y enfermos, con una eucaristía especial a las 11:30 horas y la administración de la unción. Y durante la semana, los días 13 al 17 de octubre, se sucederán misas, visitas escolares, rosarios, lecturas bíblicas y celebraciones temáticas ofrecidas por distintos arciprestazgos y colectivos: desde la Pastoral Penitenciaria el martes, hasta la Vigilia del Domund el viernes a las 20:45 horas, bajo el lema 'Misioneros de esperanza entre los pueblos'.

El sábado 18, la juventud tomará protagonismo con el Encuentro Diocesano de Jóvenes y la vigilia musical de Hakuna Group Music a las 21:00 horas. El domingo 19, la misa del mar, organizada por el Apostolado del Mar, da paso a la ofrenda folklórica y a nuevas celebraciones juveniles y socio-caritativas, según la programación ofrecida por el consistorio capitalino en septiembre de 2025.

Los días 20 al 23 de octubre mantendrán la estructura de oraciones matinales, visitas escolares y celebraciones vespertinas, destacando el encuentro con reclusos en Tenerife II el martes 21 y las eucaristías ofrecidas por distintas parroquias como María Auxiliadora, San Sebastián, San Roque o San José de Anchieta.

El viernes 24, tras la misa vespertina, la Virgen sale en procesión hacia la Plaza de España a las 19:00 horas, donde se celebra la solemne Eucaristía a las 20:00 horas, presidida por el obispo. La despedida de Santa Cruz se sellará con la Procesión de Antorchas a las 22:00 horas, con paradas en García Escámez y la Plaza de la Cruz del Señor.

EL REGRESO

Así, en la madrugada del sábado 25 de octubre, a las 00:45 horas, comenzará el camino de retorno con paradas en Cuesta de Piedra y el convento de las Madres Dominicas a la 01:30 horas.

La procesión seguirá por la Avenida de Los Príncipes de España y la Rotonda del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria, avanzando durante la madrugada del domingo.

El domingo 26 de octubre, la comitiva realiza sus últimas paradas en Taco, El Humilladero, Radazul Alto-El Chorrillo, Barranco Hondo y la Residencia de Mayores de Igueste. Desde allí, el cortejo desciende por la Carretera General del Sur y el Cruce de Candelaria hasta la estación Disa, donde comienza la procesión solemne de entrada a la Villa. La multitud acompaña a la Virgen hasta su Basílica.

Durante toda su estancia en Santa Cruz, el templo de Nuestra Señora de La Concepción permanecerá abierto de 7:00 a 22:00 horas, ofreciendo confesores disponibles para la Reconciliación y convirtiéndose en centro espiritual de la ciudad.