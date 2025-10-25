La Virgen de Candelaria regresa a su Basílica tras dos semanas de estancia en Santa Cruz de Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santa Cruz de Tenerife ha despedido en la noche de este viernes a la Virgen de Candelaria tras dos intensas semanas de actos religiosos, culturales y sociales que movilizaron a miles de personas, llegados desde todos los puntos de la isla. Desde su llegada el 11 de octubre, la estancia de la 'Morenita' ha generado en la ciudad un espacio de "convivencia, encuentro y renovación espiritual" con su programación.

La imagen fue trasladada desde la Iglesia Matriz de La Concepción a la plaza de España para la celebración de una eucaristía de despedida, oficiada por el obispo de Tenerife, Eloy Santiago. la procesión de regreso se inició a las 22:00 horas de ayer, según ha precisado el consistorio capitalino en una nota de prensa difundida este sábado a los medios.

La imagen de la Virgen realizó paradas y pequeños actos en puntos de la avenida Bélgica --en el Proyecto Café y Calor de Cáritas-, Cruz del Señor, Cuesta Piedra y junto a la sede de la Comunidad de Madres Dominicas. Tras pasar por Taco, llegó a El Humilladero, donde en un sencillo acto se produjo la despedida oficial de Santa Cruz y su regreso a la Basílica de Candelaria, a donde llegó en torno a las 11.00 horas de hoy.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha destacado la "profunda emoción y el ejemplo de unidad" que ha vivido la ciudad durante estos días, en los que la Virgen de Candelaria ha sido "motivo de encuentro, solidaridad y esperanza". Ha destacado la respuesta de la ciudadanía y el trabajo conjunto de las parroquias, voluntarios, asociaciones y servicios municipales para el desarrollo de este tipo de tradiciones.

ESTANCIA DE LA VIRGEN

Durante la estancia de la Virgen de Candelaria en la capital, se organizaron celebraciones eucarísticas, procesiones, conciertos de música sacra, exposiciones y actividades solidarias. La visita incluyó encuentros con las comunidades parroquiales de los cinco distritos, actos con colectivos vecinales y culturales, y actividades dirigidas a la infancia y la juventud.

Además, numerosos centros educativos participaron en visitas guiadas y celebraciones escolares que acercaron a los más pequeños a la historia y significado de la Virgen de Candelaria como símbolo de identidad canaria.

Entre los momentos más emotivos, destacó su visita al Centro Penitenciario Tenerife II, donde la imagen fue recibida por internos y personal del centro en un acto cargado de espiritualidad y esperanza. También se celebraron encuentros con mayores, enfermos y personas en situación de vulnerabilidad, y acciones conjuntas con entidades sociales como Cáritas Diocesana.