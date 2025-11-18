VOX pide la dimisión de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria tras constarse el "fracaso político" de su gobierno

Archivo - Pleno extraordinario de Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Rodríguez, ha señalado que la dimisión de la concejala Inmaculada Medina, tras ser imputada en el caso 'Valka', es "la constatación definitiva del fracaso político y ético del gobierno municipal de Carolina Darias", por lo que ha solicitado también la "dimisión inmediata de la alcaldesa".

Rodríguez indicó que la dimisión de Medina es "ya la segunda" en el mandato actual tras la salida del concejal de Cultura Adrián Santana en 2024 y la "fuga del concejal José Eduardo Ramírez, que abandonó el partido por el que fue elegido concejal, Nueva Canarias", según ha señalado VOX en nota de prensa.

En este sentido, consideró que un gobierno que "pierde concejales por imputaciones, dimisiones y transfuguismo, es un gobierno roto".

Asimismo el portavoz expone que desde VOX ya se había solicitado el cese de varios concejales por su "absoluta incapacidad", entre los que cita a Pedro Quevedo, "responsable de que Las Canteras perdiera la Bandera Azul"; a Héctor Alemán por su "empeñado en negar la suciedad y el abandono que sufre la ciudad"; y a Josué Íñiguez, que "niega el deterioro de la seguridad" en la ciudad.

"Todos estos problemas tienen un denominador común: Carolina Darias, la alcaldesa que los nombró y que se niega a asumir responsabilidades políticas", apuntilló.