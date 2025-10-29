Vox se queda solo en el Parlamento de Canarias al pedir la eliminación del arraigo

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Nicasio Galván - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles --solo con el voto a favor de Vox--, una Proposición No de Ley (PNL) en la que la formación conservadora solicitaba eliminar la figura del arraigo, promover la expulsión de personas que hayan entrado a España de manera ilegal, acabar con la financiación de las ONG y eliminar ayudas públicas a inmigrantes que no estén en situación legal.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha alertado que el arraigo se ha convertido en una vía de "regularización ordinaria" que es un "coladero" para la inmigración ilegal pues ha habido un aumento del 650%, pasando de 43.848 personas en marzo del 2020 a 328.841 en marzo del 2025.

Según Galván, "la realidad incuestionable es que la figura del arraigo se ha convertido en una regularización encubierta y masiva que premia la permanencia ilegal y alimenta el efecto llamada, bajo esta figura se fomentan diferentes fraudes y atajos legales".

En esa línea ha expuesto que "todo el que venga a España debe hacerlo de forma legal, ordenada, de acuerdo con las necesidades del mercado laboral y con clara voluntad y capacidad de adaptación".

Jesús Ramos (ASG) ha dicho que el texto de la PNL es "un poco crudo" cuando se habla de "vidas humanas" aparte de que va en contra de leyes españoles y directivas europeas, subrayando que hay más de tres millones de extranjeros que cotizan a la Seguridad Social.

"Eliminar el arraigo, por lo tanto, ¿qué va a suponer?, pues economía sumergida", ha agregado.

Luis Campos, portavoz de NC-bc, ha cargado contra "la persecución y criminalización continua" que hace Vox de los inmigrantes y aunque ha admitido que puede haber "fraude" con el arraigo, entiende que de lo que se trata es de reagrupar a familias, tal y como hicieron canarios y españoles hace décadas.

Carlos Ester, el Grupo Popular, ha indicado que el arraigo es una figura "excepcional" pero no debe usarse como hace el Gobierno central para regularizar migrantes "por la puerta de atrás". "La residencia debe ir ligada al trabajo", ha señalado.

No obstante, ha indicado que eliminar el arraigo no va a hacer desaparecer la inmigración irregular y la solución pasa por "tener una inmigración ordenada, legal y humana, centralizar las competencias, proteger las fronteras, luchar contra las mafias, tener tolerancia cero con aquellos que delincan y fomentar la contratación en origen".

CC: QUIEREN "DESHUMANIZAR" LA POLÍTICA

David Toledo, del Grupo Nacionalista, ha afirmado que todas las propuestas de Vox se sustentan en "deshumanizar" la política, con iniciativas basadas en "el miedo, el odio, la crispación y la división". "Me niego a que ustedes me arrastren al fango", ha comentado.

Ha apuntado que en Vox "quieren una sociedad dividida en dos para poder ganar" con objetivos electorales.

La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, ha afirmado que eliminar el concepto de arraigo es "negar" la historia de España y Canarias con "países hermanos" de Latinoamérica y se ha preguntado "quiénes son" para evitar que las familias se reagrupen.

"Ustedes están ciegos, ciegos de odio. Lo aprenderán, supongo, con el tiempo, porque todo el mundo, incluso ustedes, tienen derecho a la reinserción democrática. Pero con su odio, con el odio que propagan, no se construye absolutamente nada", ha espetado a Galván.