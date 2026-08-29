La vuelta al cole arranca en Canarias el 9 de septiembre en Infantil y Primaria, el 10 en ESO y el 11 en Bachillerato

Archivo - Dos niñas de la mano con una mujer a su llegada al primer día de clase presencial tras la Navidad, a 10 de enero de 2022, en Barcelona, Catalunya, (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El gasto medio por alumno oscila entre los 505 y los 1.849 euros

MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vuelta al cole arrancará en las islas Canarias el 9 de septiembre para la educación Infantil y Primaria, el día 10 para la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y el día 11 para el Bachillerato,

En el conjunto de España, la mayoría de alumnos retomarán la actividad lectiva tras las vacaciones de verano durante la segunda semana de septiembre, aunque los primeros escolares en volver a las aulas van a ser los de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y los de Bachillerato de la Comunidad Foral de Navarra, que lo harán el viernes 4 de septiembre. El resto de alumnos de esta comunidad lo harán entre los días 4 y 8.

Varias autonomías han marcado una jornada específica para la vuelta a las aulas de la mayor parte de su alumnado. De esta manera, el día 7 de septiembre iniciarán su actividad lectiva los alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato los alumnos de País Vasco.

El día 8 lo harán los de Castilla-La Mancha; así como los de Cataluña y los de Ceuta. El día 9, los de Asturias; los de la Comunidad Valenciana; los de Galicia; La Rioja y Melilla. El día 10 será el turno de los de Extremadura.

Otras autonomías llevarán a cabo la 'vuelta al cole' de manera escalonada. En Andalucía, los estudiantes de segundo ciclo de Infantil y Primaria volverán a las aulas el día 10; y el 15 lo harán los de ESO y Bachillerato.

En Aragón, los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y ESO se incorporarán a las aulas el día 8, mientras que los de Bachillerato lo harán al día siguiente, el 9.

Por su parte, las clases en las islas Canarias se iniciarán el 9 para Infantil y Primaria; el 10 para ESO; y el 11 para Bachillerato.

El curso escolar 2026-2027 en Cantabria dará inicio el 8 de con la vuelta a las aulas del alumnado de Infantil y Primaria. Los de ESO y Bachillerato se incorporarán al día siguiente, el día 9.

En Castilla y León, el periodo lectivo dará comienzo el 9 para los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria (en este último caso, los que se encuentran escolarizados en centros de Primaria). El día 15 lo harán el resto de los de la ESO y Bachillerato (excepto los de Bachillerato a distancia, que lo harán el día 22).

En la Comunidad de Madrid volverán a las aulas el día 7 los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial. Un día después, el 8, lo harán los de la ESO y Bachillerato.

Por último, las clases en la Región de Murcia comenzarán el 8 de septiembre para el alumnado de Infantil y Primaria, mientras que el 10 de septiembre arrancarán las actividades lectivas para el de la ESO y Bachillerato.

HASTA 1.849 POR HIJO DE GASTO

Estudios de la plataforma Idealo y la Asociación Española de Consumidores avisan de que el gasto medio de la vuelta al cole oscilará entre los 505 y los 1.849 euros por hijo según la tipología del centro educativo y la comunidad autónoma. En el caso de Cetelem, calcula que el gasto medio previsto por las familias de cara al próximo curso escolar se sitúa en 478 euros, es decir, un 12% más que en 2025, cuando estaba en 425.

En este caso, el 38,2% de los encuestados pretende que su desembolso se quede entre los 100 y los 300 euros, cinco puntos menos que el año pasado. Por su parte, el 25,7% planea gastar entre 300 y 500 euros, porcentaje que se mantiene estable con respecto a 2025

Asimismo, la vuelta al cole afectará económicamente este año al 65% de las familias españolas, frente al 46% registrado en 2025, según una encuesta de la plataforma de compraventa Wallapop. El estudio añade que casi el 60% de las familias se ha visto abocado a tomar medidas para afrontar el gasto, como reducir gastos del hogar (28%), renunciar a planes de ocio en verano (23%), renunciar a las vacaciones (20%) o financiar las compras a plazos (17%).

Según esta encuesta, el 93% de la población considera que el precio del material escolar nuevo es excesivo. Ante este contexto, el 48% de los españoles recurre a la segunda mano para hacer frente al gasto, con un ahorro medio de 193 euros al comprar y vender productos reutilizados, entre los que destacan los libros de texto y de lectura, mencionados por el 37% de los encuestados.

LA VUELTA AL COLE SERÁ MÁS CARA QUE EN EL CURSO ANTERIOR

Las cifras concretas sobre el desembolso varían según la fuente consultada. Según el comparador financiero Banqmi, la vuelta al cole tiene un coste de 422 euros por familia. Por su parte, el comparador de precios Idealo cifra en 505,16 euros el gasto para completar la cesta escolar básica con libros de texto en papel por alumno, un 1% más que en el curso 2025 y un 19% más que en 2022, unos 80 euros más por estudiante que hace cuatro años.

Según Idealo, las mayores subidas de precio este año se registran en las mochilas (11,25%), la papelería, que sube un 5,26% hasta los 50,80 euros de media, y los libros de texto en papel, con un incremento del 1,6% hasta los 371,73 euros. En sentido contrario, el equipamiento deportivo baja de precio, con descensos del 19% en el chándal (20,97 euros) y del 9% en el calzado deportivo (28,93 euros).

Otro informe de la Asociación Española de Consumidores, a partir de una encuesta a padres y madres y de un estudio de precios en establecimientos, eleva la horquilla de gasto medio por hijo entre 635 y 1.849 euros, en función del tipo de centro educativo. Según este análisis, el coste se sitúa alrededor de los 635 euros en los colegios públicos, 733 euros en los concertados y 1.849 euros en los privados, incluyendo en este último caso la matrícula.

En los centros públicos, el reparto incluye 95 euros en comedor, 100 euros en transporte, 210 euros en uniforme, 130 euros en material escolar y 100 euros en otros gastos, sin coste en libros ni matrícula. En los privados, el desglose asciende a 190 euros en comedor, 140 euros en transporte, 295 euros en uniforme, 358 euros en libros, 210 euros en material escolar, 556 euros en matrícula y 100 euros en otros gastos.

RECOMENDACIONES PARA REDUCIR EL GASTO

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recomendado para ahorrar en la vuelta al cole adelantar las compras a agosto, cuando hay más disponibilidad y empiezan las ofertas, además de acudir a iniciativas de intercambio de ropa, material escolar y libros. "Siguiendo algunos de estos sencillos consejos es posible rebajar los más de 500 euros en gastos de vestuario y material escolar por hijo estimados para empezar el colegio", ha señalado la organización.

En este sentido, ha incidido en la importancia de hacer una lista de lo que uno ya tiene en casa para evitar compras innecesarias y reducir el impacto de cada cual sobre el medioambiente. Además, ha recomendado priorizar las tiendas físicas a la hora de hacer las adquisiciones "para probar sin equivocarse" y ha pedido no "volverse loco" con las ofertas. "Olvide la promoción de diez carpetas si sólo necesita tres", ha ejemplificado.

A su vez, ha sugerido acudir a iniciativas de intercambio de ropa y material escolar usado entre padres y asociaciones escolares y consultar los programas de libros gratuitos en préstamo que ofrecen las CCAA a través de los colegios. En este último caso, ha admitido que suele ser necesario solicitar los libros "con varios meses de antelación".

Mientras, la Asociación Española de Consumidores ha pedido a los centros educativos "contención" para no encarecer la vuelta al cole con peticiones de materiales o libros de texto que, según ha señalado la organización, los padres denuncian que "apenas se utilizan" a lo largo del año. La entidad ha recomendado planificar las compras, comparar precios, no concentrar todas las adquisiciones en un mismo comercio, conservar el tique de compra y valorar la reutilización de material.