Vuelve 'Siam Night', las noches más vibrantes del verano en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parque acuático Siam Park de Tenerife, reconocido por décima vez consecutiva como el mejor del mundo por 'TripAdvisor', vuelve a revolucionar el verano en Canarias con su edición nocturna 'Siam Night'.

Así, durante los meses de julio y agosto, el parque abre de martes a sábado para ofrecer una experiencia única bajo las estrellas que combina adrenalina, música y ambientación nocturna en un entorno incomparable.

Esta versión especial, que cada año gana más adeptos, transforma el parque acuático en un escenario de ensueño con efectos de luz y sonido, cócteles, DJ en vivo y un ambiente inigualable que lo ha consolidado como uno de los eventos más populares del verano en Tenerife, detalla el complejo en una nota.

Así, cuando cae el sol, Siam Park se transforma por completo y las atracciones como 'Tower of Power', 'Mai Thai River' o 'Saifa' adoptan una nueva dimensión gracias a la ambientación nocturna, luces láser, zonas chill-out y un DJ residente, y la playa se convierte en el corazón de la fiesta con cócteles y música.

Con el objetivo de facilitar el acceso a todos los públicos, este año se vuelve a habilitar un servicio de guaguas desde distintos puntos de la isla.

Además, con los tickets 'Siam Day & Night', los clientes tienen la opción de disfrutar ambas versiones del 'Reino del Agua' y se mantiene el descuento del 50% para residentes canarios, una iniciativa que refuerza el compromiso del parque con la comunidad local y permite que familias, grupos de amigos o parejas puedan disfrutar de una experiencia 'premium' a un precio muy accesible.

'Siam Night' está abierto a todas las edades, lo que lo convierte en un plan ideal tanto para quienes buscan emociones fuertes como para quienes prefieren relajarse en un entorno mágico.

Siam Park no es solo una atracción turística, es un embajador internacional del destino Canarias pues con sus más de diez millones de visitantes acumulados desde su apertura y siendo elegido mejor parque acuático del mundo por décimo año consecutivo por los premios 'Traveller's Choice Best of the Best' de 'TripAdvisor', ha marcado un antes y un después en la forma de vivir el ocio acuático.

De esta forma, 'Siam Night' representa la evolución natural de esta propuesta, una reinterpretación nocturna que complementa a la perfección la experiencia diurna del parque y que se ha consolidado como uno de los principales reclamos turísticos del verano en Tenerife.

RÉCORD DE VISITANTES EN 2024

En 2024, el evento superó todas las expectativas con una cifra récord de visitantes durante su temporada de dos meses, lo que motivó la ampliación de los días de apertura. Este crecimiento sostenido demuestra el enorme potencial del formato y su capacidad para seguir sorprendiendo, señalan.

La propuesta de Siam Park se basa en tres pilares: innovación constante, compromiso con la sostenibilidad y excelencia en la atención al cliente.

Esta filosofía también se traslada a 'Siam Night', donde cada detalle está cuidado para ofrecer una experiencia envolvente y segura.

Desde la gestión eficiente del agua y la energía, hasta la selección de productos locales en sus servicios de restauración, el parque mantiene su compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible del turismo en Canarias.

Asimismo, la profesionalidad del equipo humano que conforma el parque garantiza una experiencia fluida, segura y acogedora en cada visita, tanto de día como de noche, apuntan.

Las entradas para 'Siam Night' ya están a la venta y pueden adquirirse a través de la web oficial de Siam Park, en taquilla y en puntos de venta autorizados.