La XIX Comisión Mixta para coordinar e impulsar la reconstrucción de La Palma se celebrará el próximo 17 de octubre

SANTA CRUZ DE LA PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, del que depende orgánicamente el Comisionado Especial para la Reconstrucción de La Palma, convocará la XIV Comisión Mixta para la reconstrucción, recuperación y apoyo a La Palma el próximo 17 de octubre.

Así, según informan fuentes del Ministerio, el encuentro tendrá lugar en la Casa Salazar, en Santa Cruz de La Palma, donde se abordará el "impulso, seguimiento y la dación de cuentas" sobre "compromisos y recursos movilizados" desde el Estado, Gobierno canario, Cabildo y municipios.

El anuncio llega después de qu administraciones locales e insulares solicitasen esta convocatoria de forma "urgente", --entre ellas el Cabildo, a través de su presidente, Sergio Rodríguez. El dirigente insular solicitó esta reunión en una petición formal en septiembre, atendiendo a "la necesidad" de impulsar de manera "coordinada y ágil" el proceso de recuperación, cuatro años después de la erupción volcánica del Tajogaite.

Rodríguez subrayó entonces que, aunque se han logrado avances, persisten desafíos "cruciales" que exigen una acción renovada por parte de todas las administraciones, y la Comisión Mixta es considerada un órgano "fundamental" para garantizar la eficacia y la cogobernanza en este proceso.

La última Comisión Mixta tuvo lugar el 2 de febrero de 2024.