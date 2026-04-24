El XX Concurso de Fotografía Rápida de Las Palmas de Gran Canaria bate su récord de participación con 200 inscritos

La XX Concurso de Fotografía Rápida convierte la Zona Mesa y López en un gran set creativo al aire libre - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El XX Concurso de Fotografía Rápida de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebra este sábado, 25 de abril, en el entorno de la calle Mesa y López de la capital, ha batido su récord de participación con 200 personas inscritas.

Se trata de un evento de fotografía rápida que convertirá la zona comercial en un estudio fotográfico vivo, donde la espontaneidad, la mirada artística y la rapidez serán las protagonistas.

Según ha informado la Asociación Zona Mesa y López en una nota de prensa, el participante más veterano tiene 80 años y el más joven apenas cinco.

Además, hay inscritos de Alemania, Italia, Ucrania, Polonia, Chile, Hungría Cuba, Venezuela, Perú, Marruecos, y Colombia; además de la isla vecina de Tenerife y de toda Gran Canaria, con representantes de Las Palmas de Gran Canaria, Agaete, Agüimes, Arucas, Santa Lucía de Tirajana, Gáldar, Guía, Telde, Teror, Santa Brígida, Ingenio, Mogán, entre otros rincones.

De esta manera, a partir de las 09.30 horas se recibirá a los participantes que dispararán su imaginación con el primer tema del día a las 10.30 horas, momento del pistoletazo de salida de un evento frenético que invita a redescubrir la ciudad.

Los participantes recorrerán la Rambla capturando imágenes inspiradas en seis temas sorpresa que se desvelarán progresivamente a través de una sirena que sonará cada 30 minutos, dando ritmo a un certamen que promete emociones.

En esta edición, el formato del concurso ha sido pensado para romper moldes y que el entorno urbano sea un escenario en constante movimiento, donde cada rincón y cada instante puede convertirse en una fotografía única.

Por ello, cada 30 minutos se desvelará un nuevo tema del que serán aliados los comercios, peatones y espacios públicos integrándose en una experiencia colectiva que retrata la magia de la vida cotidiana.

UNOS 4.700 EUROS EN PREMIOS

El certamen, abierto a las categorías adulto, juvenil e infantil, repartirá un total de 4.700 euros en premios, reconociendo tanto la mejor serie completa como las mejores imágenes individuales por tema.

Las fotografías seleccionadas formarán parte de una exposición pública que tendrá lugar el próximo 9 de mayo en la propia Rambla de Mesa y López, reforzando el vínculo entre cultura, comercio y ciudadanía.

De igual modo todos los premiados serán obsequiados con un curso de fotografía cortesía de Duke Fotografía, reforzando así el compromiso del certamen con la formación y el desarrollo artístico de los participantes.

Finalmente, las imágenes seleccionadas formarán parte de una gran exposición pública que se celebrará el 9 de mayo en la Rambla de Mesa y López, espacio que acogerá también el acto de entrega de premios para compartir con la ciudadanía el resultado del concurso.