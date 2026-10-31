La Zona Franca de Gran Canaria defiende fortalecer vínculos con Latinoamérica e innovar como claves de futuro

El delegado de la Zona Franca de Gran Canaria, Gabriel Corujo, participa en la XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas, organizada por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz en colaboración con AZFA. - ZONA FRANCA GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Zona Franca de Gran Canaria, Gabriel Corujo, ha resaltado la importancia de la innovación y la cooperación con mercados internacionales "amigos", como el que representa Latinoamérica, para el futuro de las zonas francas, un trabajo que supone compartir conocimientos, atraer inversión y oportunidades empresariales.

Así lo ha expresado ante su participación en la XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas, organizada por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz en colaboración con AZFA, que reunió a representantes del sector para analizar los retos de la internacionalización, la innovación, la sostenibilidad y la cooperación económica.

"Sin duda, especialmente en estos momentos de cambios que vivimos en el mundo, es importante ser capaces de mantener ese pulso, ese ritmo, de estar al tanto de todo lo que pasa, y poder adaptarnos y ayudar a las empresas que están en la Zona Franca a adaptarse a todos esos cambios con la mayor velocidad posible", ha aseverado.

Asimismo, Corujo ha resaltado el papel "esencial" de la "agilidad" en un mercado que está "muy tensionado", un factor que estaría muy vinculado a la capacidad de adaptación. "Si no innovamos, si no nos ponemos como punta de lanza, nos vamos a ir quedando atrás en un mundo que va muy rápido", ha argumentado.

El delegado de la Zona Franca de Gran Canaria ha resaltado, además, la oportunidad que tienen las empresas españolas para acceder a mercados con los que ya existen vínculos, y que, por tanto, resultarían "claves" para facilitar el establecimiento de nuevas relaciones comerciales.

"Tenemos la gran oportunidad de llegar a mercados amigos, con los que no se tienen tanto roce o tanta dificultad para entrar, llevar todo nuestro know-how, la capacidad productiva española, y atraer inversiones a nuestros territorios, que también dan la bienvenida a países hermanos como es toda Latinoamérica", ha añadido.

En ese sentido, ha resaltado el trabajo ejercido por la Zona Franca de Gran Canaria en los últimos tres años, que habría sido "clave" para fortalecer su cooperación con Latinoamérica. "Ha sido clave estar en AZFA, e ir identificando interlocutores con los que podamos ir de la mano y poder conectar a gente a las dos orillas, que desarrollen negocios y que puedan crear nuevas oportunidades, atraer inversión y llevarla", ha concluido.