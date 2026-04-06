Zona Franca de Gran Canaria realiza su primera misión a Chile para posicionar al archipiélago como plataforma logística

Representante de la Zona Franca de Gran Canaria en reunión con la Cámara de Comercio de Santiago, en Chile - ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Gran Canaria ha realizado "con éxito" su primera misión directa a Chile, en el marco de la Estrategia de Promoción Internacional en América Latina 2025-2026, para posicionar a Canarias como plataforma logística y comercial entre América Latina, Europa y África.

La misión se ha desarrollado entre el 16 y el 18 de marzo, días en los que se han ejecutado una "intensa agenda" de reuniones con agentes públicos y privados del ecosistema empresarial chileno, lo que indican ha permitido consolidar "nuevas oportunidades" de colaboración y fortalecer el posicionamiento internacional del archipiélago, según ha informado la Zona Franca de Gran Canaria en nota de prensa.

Los encuentros celebrados han sido, con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), este en formato virtual, así como con la SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril), la Cámara Nacional de Comercio de Chile, la Asociación Logística de Chile (ALOG), Frutas de Chile, Sistema de Empresas Públicas (SEP), ProChile, Cámara de Comercio de Santiago y ChileAlimentos.

Estas reuniones, matizan, han permitido posicionar a Canarias como hub tricontinental y presentar sus incentivos fiscales y logísticos a organizaciones que representan sectores estratégicos como la industria, el comercio, la logística, la agroexportación, la tecnología y la internacionalización empresarial.

Sobre los principales resultados que han sacado de esta misión destacan la posibilidad de incluir Canarias en futuras misiones comerciales de empresas chilenas a España, así como la coordinación de acciones conjuntas con asociaciones logísticas y agroexportadoras; y el interés en utilizar Canarias como plataforma de acceso a mercados africanos y europeos.

Además de la identificación de oportunidades en sectores tecnológicos, alimentarios y de acuicultura, y el refuerzo del posicionamiento institucional de la Zona Franca de Gran Canaria en Chile.

Finalmente subrayan que esta primera misión permite consolidar nuevas alianzas estratégicas, ampliar la red de contactos internacionales y avanzar en la atracción de inversión hacia Canarias, reforzando su papel como hub tricontinental.

La Zona Franca de Gran Canaria, apunta, "continúa trabajando para conectar empresas, generar oportunidades y posicionar" al archipiélago como puerta de entrada a los mercados globales.