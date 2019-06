12 DJ's revolucionarán los escenarios del MUWI que contará con 2 vinos oficiales que sintetizan el espíritu del festival

Publicado 26/06/2019 13:43:47 CET

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

MUWI La Rioja Music Fest continúa con los preparativos para hacer de su cuarta edición una cita única y de nivel con la música, el vino, la gastronomía, la cultura y el turismo como grandes protagonistas y para ello ha tomado hoy la nave del embotellado de bodegas Franco Españolas para mostrar su lado más fresco y refrescante y presentar el cartel completo, DJ's y nuevos vinos con los que brindar por los diferentes escenarios del festival.

El festival de música -que tendrá lugar del 29 de agosto al 1 de septiembre en Logroño- contará, además de con las grandes actuaciones ya confirmadas, con DJ's que darán continuidad entre conciertos y animarán al público asistente. Todo ello, se acompañará con los nuevos vinos oficiales del festival que, desde hoy, se podrán disfrutar en varios puntos de venta de la ciudad.

En concreto, el promotor de Muwi La Rioja Music, José Luis Pancorbo, ha querido agradecer la colaboración de todos los organizadores para realizar un evento de alta calidad y, junto a los responsables, ha explicado que el vino MUWI "sintetiza perfectamente el espíritu del festival".

Su etiquetado contiene el cartel completo "y sirve de escaparate para que se proyecten las marcas que apoyan con sus patrocinios el festival". Todo, desde el diseño del packaging, hasta su impresión y el vino que lo contiene han sido perfectamente engranados por TSMGO (consultora de branding) y Etilisa Impresión, Gráficas Pisamar y un vino seleccionado por el enólogo de las bodegas, Rubén Provedo.

Se servirá así un crianza DOC 100% tempranillo, que representa la noche y la parte más auténtica del festival y el blanco joven viura 100% como muestra de la parte diurna y más fresca. Vestidos con una contundente y potente gráfica, fresca y vibrante como la música que se vivirá en los jardines de la bodega y perfecto anticipo de lo que representa un festival de estas características. Destaca en el conjunto la dificultad de su producción al incorporar técnicas que ha supuesto un reto.

Los dos vinos se servirán desde mañana mismo en diferentes establecimientos de Logroño (como La Tavina) y serán vendidos en exclusiva durante los cuatro días del festival a modo de recuerdo.

Su diseño busca que, además de consumirse, se adquiera como 'souvenir' al llevar impreso el cartel con todos los artistas y bandas que participan en esta edición.

DJ'S

Por su parte, los 12 DJ's convocados para "revolucionar" el festival componen "un extracto de lo más seductor de las pistas de baile nacionales. Nombres consolidados que llegan con el sello de calidad de haber triunfado en otros festivales del país". Así lo ha expresado Rafa Bezares, promotor y director de MUWI La Rioja Music Fest.

Actuarán desde el escenario principal de bodegas Franco Españolas hasta la sala Maldeamores, en El Revellín o en la sala de Los Arcos.

Entre ellos, David Van Bylen, productor, remezclador y DJ, el dúo femenino Me&DJ's y Yahaira, y se impulsará el talento local como los DJ's riojanos 'DJ Lugg', Edu AnMu, DJ Guatecón, IPU DJ, y la incorporación de un joven Lazy Sunday. Junto a ellos César Gallard y Tempranillo DJ que, con su puesta en escena, se vaticina una sesión de marcar época. DJ Guatecón acompañará, por su parte, al Clandestino Swing de Lindy-Hop del Muwi Sunday.

Con todos ellos, MUWI completa un cartel que no tiene comparación en número y calidad y que cuenta con Iván Ferreiro, Ángel Stanich, Viva Suecia, Hidrogenesse, Depaporte, Delafé, Rusos Blancos, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Fizzy Soup, Miqui Puig & Associazione Ciclista Popolare, The Levitants, Cariño, Ático 8, Aurora & The Betrayers y Bambo Bebop, Anita y los Peleles y Amadeus MUWI Band Dr Maha's Miracle Tonic y My Expansive.

PRECIO

La organización mantiene el precio del abono en 48 euros en anticipada hsata la apertura de las taquillas. Abonos disponibles en las plataformas www.muwi.es o www.entradium.com.