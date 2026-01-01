Hasta el 13 de febrero se pueden presentar las obras que opten a la 32 Beca Literaria Bodegas Olarra&Café Bretón

Abierta la convocatoria para la XXXII Beca Literaria Bodegas Olarra y Café Bretón, con 7.000 euros de premio - BODEGAS OLARRA Y CAFÉ BRETÓN

LOGROÑO, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hasta el próximo 13 de febrero de 2026 se podrán presentar las obras que opten al Premio-Beca Bodegas Olarra & Café Bretón, un galardón que cumple su 32 edición.

El Premio está centrado en difundir trabajos de no ficción (crónica, reportaje, ensayo...) con el objeto de impulsar la investigación y edición de textos que diseccionen las cuestiones más importantes y controvertidas de nuestra época.

El cartel de esta edición es obra de uno de los emergentes diseñadores tipográficos del momento, Andreu Balius, pionero del diseño de letras digitales, y uno de los tipógrafos más importantes de la escena española.

El autor o autora de la obra premiada recibirá un premio en metálico de 7000 euros (3.500 euros a la entrega del premio y 3.500 euros a la entrega del texto final). Además, la obra será publicada por la editorial Pepitas.