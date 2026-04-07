Unos 200 expertos aprenderán en Logroño sobre crioneurolisis en espasticidad infantil, técnica pionera del H. Calahorra

Cerca de 200 expertos conocerán en Logroño la crioneurolisis en espasticidad infantil, pionera del hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Riojaforum acogerá los próximos días 16 y 17 de abril a cerca de 200 expertos en rehabilitación infantil para participar en el Congreso 'Espacidad infantil: Nuevos horizontes en el Tratamiento multimodal' donde se abordarán nuevas técnicas de mejora como la crioneurolisis en el tratamiento de pacientes con secuelas de patologías que provocan dolor o espasticidad.

Una nueva técnica que se implantó de forma pionera en el hospital de Calahorra y hasta donde ya han acudido numerosos profesionales del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús y la Fundación Jiménez Díaz, entre otros centros, para conocerla y poderla implantar en sus respectivos hospitales. La crioneurolisis es la última gran novedad en el tratamiento de la espasticidad y parece una alternativa terapéutica, también en la infancia.

EL PAPEL DEL MÉDICO REHABILITADOR

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha anunciado este Congreso recordando el papel del médico rehabilitador infantil, una especialidad poco conocida pero que ayuda mucho "especialmente en el ámbito de la discapacidad". El médico rehabilitador -ha dicho- "diagnostica, evalúa, trata enfermedades del sistema muscuesquelético, cardiovascular o respiratorio para mejorar o adaptar la capacidad funcional y la autonomía de pacientes con limitaciones físicas agudas o crónicas".

En el caso, además, de centrarse en la etapa infantil es todavía "mas importante" porque ayuda al diagnóstico precoz. Este encuentro, ha indicado, "permitirá poner a La Rioja como ccaa referente en innovación y conocimiento en rehabilitación infantil".

En el acto también han estado presentes la presidenta del Comité Organizador de la Sociedad Española de Rehabilitación Infantil (SERI) y médica rehabilitadora del Hospital Universitario San Pedro, Itziar Isidoro, y la doctora del Hospital Universitario de Calahorra, Ana Meléndez.

Isidoro ha valorado "las técnicas innovadoras del hospital de Calahorra y San Pedro" que sin duda serán un buen escaparate para los profesionales que acudan al Congreso. Servirá para aprender, adquirir nuevas destrezas, compartir experiencias y poder implementarlas una vez en su lugar de residencia.

ESPASTICIDAD

Meléndez por su parte ha explicado que la espasticidad es una alteración del tono muscular en pacientes niños y adultos que les produce limitaciones en las piernas o brazos. "Es un gran reto porque queremos tratarles y conseguir que estos niños no sufran una gran deformidad, ni dolor o limitaciones".

Por ello, en este congreso impartirán charlas médicos rehabilitadores pero también de otras muchas ramas sanitarias para abordar esta patología de una forma integral. El programa abarca "un máximo nivel de ponentes y temas de gran diversidad".

Como ha continuado, la espasticidad infantil se trata con técnicas clásicas como puede ser la rehabilitación, la terapia ocupacional, la fisioterapia y otras actividades o técnicas como las infiltraciones con toxina botulínica que permiten relajar el músculo.

Pero también hay novedades y, por ejemplo, "ahora en vez de actuar donde el músculo hay ciertas técnicas que nos permiten actuar en el nervio que le da señal", como ocurre con la crioneurolisis. De todas estas novedades se hablará también en el Congreso porque, como ha indicado, el hospital de Calahorra es un referente en esta técnica. "En la infancia solo se hace aquí, somos pioneros".

TÉCNICA INNOVADORA

Así, el programa científico otorga un papel destacado a los profesionales de dicho hospital, especialmente en el ámbito de las técnicas intervencionistas más avanzadas para el tratamiento de la espasticidad.

Especialistas de este centro sanitario participan en sesiones clave como la mesa sobre tratamientos intervencionistas, donde se abordarán procedimientos como la radiofrecuencia o el tratamiento del músculo y el nervio espástico, así como en la presentación de técnicas emergentes como la crioneurolisis, una de las grandes innovaciones actuales.

Además, el Hospital Universitario de Calahorra tendrá una presencia especialmente relevante en los talleres prácticos y sesiones clínicas en las que se mostrarán procedimientos en tiempo real y casos clínicos, permitiendo a los asistentes conocer de primera mano la aplicación de estas técnicas en la práctica asistencial.

Profesionales de este centro participarán también en sesiones sobre neuromodulación, bloqueos y abordajes intervencionistas, así como en la conferencia de clausura, donde compartirán su experiencia en la organización de consultas especializadas en espasticidad infantil.

PROGRAMA CIENTÍFICO DE REFERENCIA

Las jornadas arrancarán el jueves 16 de abril con una mesa centrada en la aproximación clínica a la espasticidad, en la que intervendrán especialistas del Hospital Universitario San Pedro. A lo largo de la jornada se desarrollarán mesas sobre tratamientos innovadores, una conferencia magistral internacional sobre crioneurolisis y talleres prácticos sobre técnicas como la toxina botulínica o la sedación pediátrica.

El viernes 17 de abril se abordarán los tratamientos no invasivos y quirúrgicos, con sesiones sobre ortopedia, ondas de choque o cirugía de la espasticidad, así como una mesa centrada en neurocirugía y neuromodulación, que analizará técnicas como la rizotomía dorsal selectiva o la estimulación cerebral profunda.

Entre los hitos del programa destaca también la participación de expertos internacionales, como el especialista estadounidense Joshua Vova, así como profesionales procedentes de hospitales de toda España.

El programa se cerrará con una conferencia sobre la organización de consultas monográficas de espasticidad infantil, a cargo de especialistas del Hospital Universitario San Pedro y del Hospital Universitario de Calahorra.

Las jornadas reunirán a especialistas de distintas disciplinas -neuropediatría, rehabilitación, anestesia o cirugía- procedentes de hospitales de toda España y de países como Estados Unidos y Francia, consolidando a Logroño como punto de encuentro científico en este ámbito.

Destaca el Dr. Joshua Vova, director del Rehabilitation Services Children's Healthcare of Atlanta, que explicará la crioneurolisis, que es la última gran novedad en el tratamiento de la espasticidad y parece una alternativa terapéutica, también en la infancia.

Y también con los doctores Bertrand Coulet y Flavia Coroian, Médicos rehabilitadores del Hospital de Montpellier, también especialistas en espasticidad.

El Gobierno de La Rioja reafirma así "su apoyo a iniciativas que fomentan la formación continua, la innovación clínica y la excelencia asistencial, con el objetivo de seguir mejorando la atención sanitaria de los pacientes más vulnerables".