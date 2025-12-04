Las 201 enmiendas de Vox a los presupuestos quiere revertir "la estafa del PP, que no trabaja por los riojanos"

Los diputados de Vox, Ángel Alda y Héctor Alacid, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado 201 enmiendas parciales a los Presupuestos 2026 y a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que buscar revertir "la estafa del PP a los riojano, ya que no trabaja por su bien, ni para mejorar su sanidad, ni para mejorar su educación, ni para mejorar sus infraestructuras, ni los servicios sociales, por supuesto". "Solo le importan los votos de cara a las elecciones del año 2027", ha afirmado el portavoz de la formación, Ángel Alda.

Éste último acompañado del otro diputado del Grupo, Héctor Alacid, ha dado cuentas de las 165 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2026 (52 al articulado y 113 al estado de gastos e ingresos) y 36 al de Medidas Fiscales y Administrativas. En total, 201 enmiendas por un importe de más de 174 millones de euros.

Para Alda "ya es hora de poner en marcha La Rioja y dejar de pensar exclusivamente en el interés partidista", porque "no puede ser que los riojanos sigan perdiendo calidad de vida, sigan perdiendo poder adquisitivo y cada vez tengan que pagar más impuestos con unos peores servicios públicos y unas peores prestaciones sociales por parte de la administración en definitiva".

Ha recordado que, en 2023, los riojanos "votaron claramente un cambio, porque no les gustaban las políticas del Gobierno de la señora Andreu y tras más de dos años de legislatura, vemos que lo único que ha cambiado en La Rioja han sido las siglas del partido que gobierna", si bien "el Partido Popular sigue manteniendo todas y cada una de las políticas que instauró y que implantó la legislatura pasada al gobierno de Andreu".

Por ello, ha señalado que su Grupo ha presentado las enmiendas parciales para "mejorar la vida de las familias riojanas y de promover el desarrollo económico y social de la región". Todo ello, porque "tras más de dos años de legislatura, la Rioja, entendemos a nuestro modo de ver, que sigue parada, ante lo que es necesario que el Gobierno del Partido Popular debe revertir las nefastas políticas socialistas".

Para Vox, el Gobierno riojano "debe centrar sus esfuerzos en rebajar impuestos, combatir la inmigración ilegal, defender el campo, frenar la despoblación, apoyar a la familia, ayudar a los autónomos y reportar el gasto superfluo". Todo esto, porque ha asegurado que "mientras crece la pobreza en La Rioja, dos de cada cinco riojanos tienen dificultades para llegar a final de mes, el Ejecutivo ha comprado un total de siete vehículos oficiales de alta gama por medio millón de euros".

Además, ha indicado que "mientras 129 riojanos han fallecido este año en las listas de espera de la dependencia, el gobierno del Partido Popular sigue acogiendo menas y oculta que uno de ellos fue detenido y puesto a disposición judicial por agredir sexualmente a una compañera de piso".

"ACABAR CON EL GASTO SUPERFLUO Y LA INMIGRACIÓN ILEGAL"

Por todo ello, ha indicado que los ejes de Vox "para corregir los peores presupuestos que nosotros entendemos que ha presentado el Gobierno de Capellán en lo que va de legislatura giran en torno a recortar el gasto superfluo; en apoyar a la familia; y en combatir la

inmigración ilegal".

Sobre el primero, Alda ha indicado que el Gobierno popular "tiene una enorme estructura que se ha disparado de forma furtiva en los años 2024 y 2025 hasta prácticamente igualar el número de altos cargos del gobierno de Andreu". Ante esto, ha propuesto "la eliminación de 8 altos cargos, 4 nombrados avanzados a la legislatura que no figura en la estructura orgánica inicial de sus consejerías y otros 4 que entendemos que son totalmente innecesarios con un recorte del gasto que supondría un ahorro de 540.000 euros anuales".

Además, ha exigido suprimir una serie de organismos públicos como el IRVI, la Rioja 360, la Fundación para la Transformación de la Rioja, y el Consejo Económico y Social".

Sobre el apoyo a la familia y el acceso a la vivienda, Alda ha indicado que "tras dos años y medio el Gobierno de Capellán ha sido incapaz de poner a la familia en el centro de las políticas públicas". Por ello, hay que "abordar la despoblación en el ámbito rural, impulsar el relevo generacional en el campo riojano, suprimir todas las cargas derivadas del Pacto Verde Europeo, ayudar a los autónomos o fomentar el empleo joven, así como tener una sanidad digna para todos los riojanos con un plan que contribuya a mejorar la salud mental de los riojanos" . Además, ha pedido que "no se vuelvan a repetir casos como el del Marqués de Vallejo".

Por último, ha pedido "combatir la inmigración ilegal", ya que el Ejecutivo riojano "trata de ocultar el coste de la misma, por lo que desde Vox exigimos transparencia". Por este motivo, "hemos creado una partida presupuestaria específica sobre menas en protección, para que los riojanos sepan cuánto les va a costar atenderles a cada uno de estos 107 menores no acompañados en concreto".

LEY DE MEDIDAS FISCALES

A continuación, Alacid ha defendido sus propuestas para la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, en la línea de "defender a las familias, defender a los autónomos, a los trabajadores, al mundo rural, y en definitiva a quienes sostienen la economía y la cohesión social aquí en nuestra tierra".

Ante ello, ha reclamado "menos impuestos, más familia, más empleo, más ruralidad y sobre todo prioridad nacional en la concesión de las ayudas públicas". Por eso sus propuestas pasan por "apoyar a quienes crean riqueza y empleo favorecer la natalidad y las familias y fijar la población en nuestros pueblos".

Además, ha abogado por "la derogación inmediata de todas aquellas leyes ideológicas que fueron aprobadas por el Partido Socialista Podemos Izquierda Unida a la anterior legislatura".

Ha manifestado que "proponemos la reducción en un punto del tipo aplicable dentro de la escala autonómica para aliviar la carga fiscal de las familias, así como una reducción de cuatro puntos del tipo aplicable por cada hijo en las familias". También piden "establecer deducciones y medidas a favor de la natalidad y de las familias numerosas", y "ampliar la deducción del 99 por ciento de la cuota del impuesto de sucesiones y donaciones para los grupos 3 y 4".

Alacid también ha destacado que "planteamos medidas para el campo y para el relevo generacional" y "la deducción escalada por inicio de actividad agraria".

Finalmente, ha insistido en la derogación de las Leyes de Cooperación al Desarrollo, la de Igualdad, la de Memoria Democrática, la de Economía Fiscal y Solidaria, la de Violencia de Género, así como la Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres.