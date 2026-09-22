Hasta 24 personas fueron atendidas el día de San Mateo por Cruz Roja y dos de ellas fueron trasladadas a Urgencias

Operativo de Cruz Roja - CRUZ ROJA

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 personas fueron atendidas ayer, lunes 21 de septiembre y Día de San Mateo, por Cruz Roja y, de éstas, dos fueron trasladadas al Servicio de Urgencias.

Tras tres días de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo 2026, que comenzaron el sábado 19 de septiembre con el disparo del cohete, Cruz Roja ha realizado 141 asistencias, de las cuales 29 han necesitado traslado a un centro sanitario.

Con respecto a ayer, día de San Mateo, durante la suelta de vaquillas fueron atendidas dos personas, ambas por incidencias de carácter leve. Además, el Puesto de Primeros Auxilios ubicado en la Plaza del Mercado atendió a cuatro personas, todas ellas dadas de alta en el propio lugar.

El dispositivo desplegado con motivo del Pisado de la Uva atendió a ocho personas, de las cuales dos no estaban relacionadas directamente con el acto. Ninguna de ellas precisó traslado a un centro sanitario, fueron atendidas y dadas de alta en el lugar.

En el recinto ferial se atendió a dos personas por incidencias de carácter leve; y durante la feria taurina fueron atendidos cinco espectadores, sin que fuese necesario el traslado de ninguno de ellos a un centro sanitario.

Con motivo del lanzamiento de fuegos artificiales fue asistida una persona, y fue necesario su traslado a un centro sanitario para valoración médica. En el concierto de Maldita Nerea, el dispositivo sanitario prestó asistencia a una persona, sin necesidad de traslado.

Cruz Roja ha indicado que el resto de atenciones corresponden a movilizaciones de SOS Rioja para atenciones en vía pública y domicilios.