26M.- San Martín (Cs) propone crear un Instituto Municipal de Emprendimiento y Empleo de Logroño

Publicado 21/05/2019 17:15:35 CET

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Logroño, Julián San Martín, se compromete a poner en marcha el Instituto Municipal de Empleo y Emprendimiento de Logroño (IMDEELO). "No queremos crear una ADER de Logroño, queremos complementar lo que hace el Gobierno de La Rioja desde este Ayuntamiento. Queremos coordinarnos, no complicar".

San Martín lo ha anunciado esta mañana en el Centro de Emprendimiento e Innovación Social de Logroño, donde ha denunciado que, actualmente "no hay nadie en el Ayuntamiento que coordine ni gestione la unidad de empleo ni la de emprendimiento. En este centro no pueden estar los emprendedores solos, no tienen ni llave". Una situación que San Martín achaca a "una descoordinación total y absoluta del equipo de Gobierno durante ocho años".

El candidato a la Alcaldía de Logroño ha mostrado su voluntad de "coordinar todo esto" desde el Ayuntamiento a través del IMDEELO, así como colaborar con el Gobierno de La Rioja para impulsar "acciones complementarias como ofrecer a los emprendedores innovadores y tecnológicos un préstamo de 25.000 euros, sin que luego se tengan que quedar aquí, podrían marcharse al Centro Tecnológico de La Fombera, el vivero del Gobierno de La Rioja".

Por su parte, Ana María Gil, candidata de Ciudadanos y experta en Innovación y Emprendimiento, ha expresado su voluntad de que el Ayuntamiento funcione como un Punto de Atención al Emprendedor (PAE) con el objetivo de que los emprendedores puedan "resolver sus dudas; sacar adelante proyectos viables; impulsar el Documento Único Electrónico (DUE) para evitar el papeleo actual; o recibir asesoramiento con las ayudas europeas disponibles, que muchas veces se desaprovechan por desconocimiento o por la complejidad de su tramitación".