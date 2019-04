Pablo Casado: "Cuando mejor le ha ido a La Rioja ha sido con el PP"

Actualizado 19/04/2019 18:10:07 CET

ALFARO (LA RIOJA), 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del Partido Popular y candidato de la formación a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado este viernes en la localidad riojana de Alfaro que "cuando mejor le ha ido a La Rioja ha sido con el PP".

En un acto electoral en la terraza del Casino La Unión, ante la Colegiata de San Miguel, en el que se han reunido unas 400 personas, Casado ha recalcado que los populares "tenemos muy claro lo que le hace falta a La Rioja".

Ha destacado el valor de los candidatos en La Rioja, no sólo los nacionales - Cuca Gamarra al Congreso y Ana Lourdes González al Senado como cabezas de lista-, sino al Ayuntamiento de Alfaro, al de Logroño, Conrado Escobar y al Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros.

"Vamos a mantener todos los diputados y senadores", ha subrayado Casado, quien ha alabado especialmente a Escobar y a Ceniceros, "que ha demostrado ser la persona que necesita La Rioja, comprometido con el empleo, los servicios públicos, con su tierra y con España".

Ha recordado que ha estado en la comunidad cinco veces en medio año, conociendo la tierra y sus gentes, por lo que ha afeado que "en estos meses de Sánchez, los compromisos presupuestarios con La Rioja han desaparecido".

"Torra habla y se tocan los presupuestos de La Rioja, Galicia, Madrid y Murcia, qué casualidad", ha ironizado Casado, quien ha insistido en que "a La Rioja le viene bien que gobierne el PP".

"EL PRESIDENTE QUE LOS RIOJANOS NECESITAMOS"

Por su parte, Cuca Gamarra ha llamado a votar al PP "y hacer presidente de España a Pablo Casado, el presidente que La Rioja y los riojanos necesitamos, el presidente que España y los españoles merecemos".

Ello, ha argumentado, "para que Sánchez deje de ser presidente, porque es una amenaza para todos". "Estamos ante un momento histórico, vamos a hacer historia y la manera de hacerla es votar al PP y a Pablo Casado, no hay otra opción posible. Queremos un presidente serio, sensible, comprometido con las familias, con los mayores y sus pensiones, con los agricultores, con la PAC y el viñedo", ha subrayado.

En este sentido, ha invitado a los riojanos a hacer historia, "votando al Partido Popular y a Pablo Casado". "Comienzan cuatro años donde necesitamos la unidad del centro derecha. Hoy en Alfaro, unimos el voto de toda La Rioja en torno a Pablo Casado porque Pedro Sánchez es un amenaza para esta tierra y para algo tan importante para Alfaro y La Rioja como la PAC", ha concluido.

Por último, el presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha reseñado que "España necesita de La Rioja, como La Rioja necesita de España, y España y La Rioja necesitan certezas, no aventuras a ninguna parte".

Sobre la cita con las urnas el próximo 28 de abril, José Ignacio Ceniceros ha apuntado que "toda convocatoria electoral es un acto de confianza". "Una confianza que no se hereda; que se gana. A Pedro Sánchez los españoles nunca le dimos la confianza. Algunos está haciendo apuestas para que La Rioja se quede con menos de 140 municipios, me comprometo a que en esta región no va a desaparecer ninguno", ha incidido.

"Hay mucha gente que se lo está pensando y hay que decirles que hay dos formas de gobernar: la del desgobierno de Sánchez y la del PP de crecimiento económico, creación de empleo y defensa de la unidad, con un valor seguro como es Pablo Casado", ha concluido.