El 31% del paisaje de La Rioja entraría en un nivel de protección "máximo"

Archivo - Paisaja de la Sierra Cebollera en La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 21 por ciento del territorio de La Rioja "puede calificarse de alta calidad paisajística"; y el 31 por ciento del paisaje "entraría en un nivel de protección máximo, porque reúne condiciones excepcionales para su conservación".

La Cátedra del Paisaje, Biodiversidad y Recursos de la Universidad de La Rioja, con su director José Arnáez a la cabeza, ha finalizado los trabajos para realizar una cartografía de La Rioja.

Éstos han sido presentados hoy en La Fombera con el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán y la consejera de Medio Ambiente, Noemí Manzanos.

Arnáez ha informado, en declaraciones a los medios de comunicación, de que se trata de información que pretende ayudar, tanto a la administración como al ciudadano.

Ha relatado cómo cuando la cátedra abordó el trabajo lo hizo "aplicándole las técnicas más actuales", usando drones, inteligencia artificial y sistemas de información geográfica.

Con todo ello se ha diseñado un conjunto de mapas a diferentes escalas. "Tenemos la escala de ámbito paisajístico, tenemos la escala de unidad de paisaje y tenemos la escala de municipio", ha señalado.

"Lo que pretendíamos era diseñar un instrumento que fuese válido para la consulta de la sociedad y también fuese un instrumento de apoyo a la administración para la toma de decisiones con relación a la gestión del territorio", ha incidido.

El trabajo, ha relatado Capellán, delimita hasta treinta unidades de paisaje y se ha realizado en el contexto de la Ley de Paisaje, con lo que, ha dicho, "para la administración se cumple el objetivo de tener una cartografía avanzada, rigurosa y detallada de todo el conjunto del territorio riojano".

Son, "poco más de 5.000 kilómetros cuadrados con una riqueza que es un patrimonio natural y recursos también que debemos gestionar adecuadamente".

En este sentido, la cartografía supone una herramienta para el Gobierno riojano "que va a permitir identificar las singularidades de los paisajes de una manera ágil, efectiva y, sobre todo, certera".

Por tanto, "una herramienta para el día a día en todos los aspectos que tienen que ver con los paisajes que afectan a las decisiones que se toman a todos los niveles, municipal y autonómico".

De este modo, cuando se aplique la Ley del Paisaje, cuando haya proyectos o se tengan que hacer informes siempre habrá una "referencia indudable, incuestionable" del nivel de cada paisaje.