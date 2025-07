360 clientes participan en el proyecto piloto 'Digital Wallet' que ayudará al comercio local a conocer mejor sus gustos

Permitirá mejorar la atención al cliente y dar pasos de futuro hacia la digitalización

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto piloto -desarrollado por ARSYS y FER Comercio- 'Digital Wallet' (una nueva cartera digital que impulsa la digitalización del comercio local y ayuda a ofrecer una atención más personal a sus clientes) se ha desarrollado "con gran éxito" y con el deseo de "que tenga continuidad".

La experiencia piloto ha dejado claro que La Rioja tiene un entorno muy favorable para la adopción de la tecnología en el comercio minorista aunque todavía "hay mucho que hacer" en lo relacionado con la formación, la comunicación y también de la demostración de los beneficios tangibles en la gestión y la experiencia del cliente.

En el caso de La Rioja, una veintena de comercios locales han participado en este innovador proyecto que aporta también una mejor experiencia de compra. Desde FER Comercio, implicados también en el proyecto, realizaron -a través de dicha cartera digital- seis preguntas que contaron con respuesta de más de 360 compradores, la mayoría mujeres, de edades comprendidas entre los 36 y los 55 años.

La secretaria general de FER Comercio, Adelaida Alútiz, ha presentado los resultados del proyecto junto al ingeniero de software de Arsys Lab, Mario Petruzzella. Como ha reconocido Alútiz gracias a esta implantación, que sigue la línea de la digitalización en Europa, "nos permite llevar las ventajas de la economía del dato al comercio local".

MEJOR SERVICIO

Gracias a las respuestas de los clientes, "se recogen datos que ayudarán a ofrecer un mejor servicio, conocer un poco mejor los gustos de los consumidores, sus necesidades y sus obstáculos a la hora de comprar". Además, los clientes participantes recibieron una credencial de 5 euros para poder gastársela en el comercio.

Las seis preguntas a las que debían responder eran las siguientes: "¿Por qué estás aquí?". En este punto, explica, la mayoría buscaba un producto concreto u otros respondían porque les gustaba el trato que recibían.

También debían responder para saber "qué les había impulsado a entrar a dicho comercio", "por qué has decidido comprar" o también querían saber "si adquirían 'online' productos que podían obtener en el comercio local".

Entre las respuestas, la atención recibida, la confianza en la calidad de los productos y la cercanía eran las más repetidas.

Las últimas preguntas estaban relacionadas con "si echaban en falta algo" aquí la mayoría respondía, sobre todo, tallas y colores y por último sobre "¿qué necesitarían para volver?". En este punto, las respuestas más comunes eran obtener mayores descuentos en los precios y mayor variedad en los productos.

Con esta iniciativa, el comerciante "ha visto una oportunidad de utilizar la digitalización para conocer los gustos de sus clientes". Aún así, explica Alútiz, hay que seguir formando al comerciante.

También desde el punto de vista del comerciante han trasladado la necesidad de reducir costes y atraer a un público más joven y digital.

CREAR DATOS DE ALTA CALIDAD PARA EL COMERCIO LOCAL

Por su parte, Mario Petruzzella ha explicado que el objetivo de esta cartera digital era crear datos de alta calidad para el comercio local minoritario. Una Wallet -indica- "es una aplicación que se instala en el móvil y nos proporciona un medio seguro, fiable y privado para identificar digitalmente a los ciudadanos europeos".

Es importante este objetivo "porque cada estado miembro -a finales de 2026- proporcionará a todos los demás una 'Wallet' de forma gratuita que será interoperable con el resto de los países de la Unión. Por eso queríamos empezar a introducir esta tecnología también en La Rioja".

A través de una plataforma de agregación de datos, que integra el uso de una cartera digital (digital wallet) se recoge información valiosa para mejorar su gestión y servicio.

El proyecto se ha desarrollado gracias a la colaboración entre la compañía tecnológica Arsys y la Federación de Empresas de Comercio de La Rioja (FER Comercio), desarrollada en el marco de la iniciativa de innovación europea TrustChain.

LA DIGITALIZACIÓN, UNA OPORTUNIDAD PARA EL COMERCIO

El análisis posterior de esta iniciativa concluye que los comerciantes han mostrado una actitud muy positiva hacia las nuevas tecnologías y que reconocen su utilidad para mejorar la eficiencia y la experiencia de compra del cliente.

La cartera digital se percibe como una buena herramienta para que el comercio local aproveche el potencial de los datos, aunque todavía subsisten las lógicas dudas sobre su impacto en las ventas y en la fidelización de los consumidores.

Más de un 90% consideró fácil la instalación de la digital wallet, entendió su funcionamiento y completó sin dificultad el proceso, con una valoración media de la experiencia de 8,47 sobre 10. También lo consideran positivo para identificarse en los comercios, compartir datos y guardar documentos.

EL USUARIO PREFIERE UNA ATENCIÓN PERSONAL

La mayoría de los 360 compradores participantes en el proyecto fueron mujeres (71,6%), con una edad comprendida entre los 36 y 55 años, con una formación media y alta. En general, entran a los establecimientos buscando un producto concreto. Les impulsa apoyar al comercio local, porque confían en su calidad y porque prefieren la atención personal al cliente.

Cuando acceden al comercio online es, principalmente, es por falta de tiempo o porque se lo envían a su domicilio. Algunos usuarios no encuentran el producto deseado por aspectos como la talla o el color, etc., pero normalmente no echan de menos nada en el comercio local. Valoran positivamente los descuentos en el comercio o servicios adicionales como la entrega en el domicilio o mayor variedad de productos.

ÁREAS DE MEJORA

La aceptación fue muy elevada entre los comerciantes pero también se identificaron áreas de mejora. Principalmente, minimizar barreras técnicas, incrementar la formación y la comunicación hacia los consumidores finales.

Además, aunque el coste y la falta de formación pueden suponer un freno a la hora de implantar estas tecnologías digitales, la visión general de los comerciantes es de optimismo y oportunidad hacia la digitalización y el uso de la Economía del Dato.

Los comercios valoran la digitalización como una necesidad para el presente y el futuro. Entre las ventajas percibidas destacan la comodidad, la rapidez y el potencial para atraer una clientela más joven y digital.

Esta prueba de mercado supone un avance en la transformación digital del comercio local en La Rioja y sienta las bases para futuras implantaciones, reforzando el compromiso con la innovación y la competitividad del pequeño comercio.

También es un gran paso en la adopción de soluciones tecnológicas de última generación en el comercio de proximidad, a menudo en desventaja frente a grandes superficies y plataformas comerciales.

El proyecto piloto impulsado por Arsys y FER Comercio supone un "gran empuje innovador y una referencia en la futura transformación digital del comercio local".