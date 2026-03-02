El 38,1% de los jóvenes riojanos entre los 15 y 21 años edad quiere ser emprendedor y crear su propia empresa

Archivo - El emprendimiento se consolida como la primera opción profesional entre los jóvenes de Navarra, según un informe - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El modelo laboral está cambiando entre los jóvenes: trabajar en una empresa por cuenta ajena pierde atractivo y el emprendimiento se consolida como la primera opción profesional entre los jóvenes riojanos de entre 15 y 21 años, según se desprende del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, elaborado por ABANCA y Praxis MMT.

Según el estudio, el 38,1% de los jóvenes riojanos quiere emprender y crear su propia empresa, frente a solo un 9,5% que aspira a ser empleado por cuenta ajena. Por su parte, el 33,3% optaría por ser funcionario y un 19% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro.

A nivel nacional, el 34,5% de los jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su propio negocio frente a solo un 12,5% que se inclina por ser asalariado. Para los jóvenes, ser empleado en una empresa actualmente "no les aporta ventajas".

Entre las razones por las que los jóvenes riojanos eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación es por dedicarse a aquello que realmente les gusta (50%), seguido de poder ser su propio jefe y porque tienen emprendedores en su entorno y les gusta como opción (ambas elegidas por el 25%).

No obstante, los jóvenes son conscientes de la dificultad: el 100% considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil. Sus sectores preferidos para emprender son los relacionados con la educación y la formación, el comercio, economía colaborativa, deportes, tecnológico y videojuegos.

Si en algún momento entraran a trabajar en una empresa, las principales condiciones que tendrían en cuenta son que hubiera buen ambiente de trabajo (66,7%), la posibilidad de poder ir ascendiendo de categoría (38,1%), tener un salario más alto (33,3%), y que traten bien a los empleados, así como tener estabilidad en el empleo (ambas elegidas por el 28,6%).

PESIMISTAS CON EL FUTURO LABORAL.

La Generación Z de La Rioja se muestra pesimista con el futuro laboral: el 52,4% cree que el empleo empeorará en los próximos cincos años. El 19% piensa que la situación seguirá igual y un 28,6% opina que el empleo irá mejor. Unos datos más pesimistas que los arrojados a nivel nacional donde el 44,2% de los jóvenes españoles cree que el empleo irá a peor en los siguientes años.

En cambio, aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, el 90,5% de los jóvenes riojanos confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios.

Entre los factores que consideran más importantes para poder encontrar empleo los de La Rioja destacan: el interés y las ganas de trabajar (76,2%), la experiencia (71,4%), los conocimientos (57,1%), y tener un buen nivel de idiomas (28,6%).

Al preguntarles si cambiarían de país por trabajo, el 47,6% de los jóvenes riojanos emigraría. Un dato inferior con los arrojados a nivel nacional, pues el 64% de los jóvenes españoles se marcharía fuera.

Aunque una gran mayoría se iría fuera de España a trabajar, este porcentaje ha bajado progresivamente en los últimos años: siete puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que en el año 2020 era el 82% de los jóvenes los que manifestaban que se irían fuera de nuestras fronteras. El porcentaje está disminuyendo "pero sigue siendo alto en una economía desarrollada".

Entre las razones por las que los riojanos se irían a vivir fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva (60%), por la falta de oportunidades en España (30%) y para tener un mejor salario (10%). Entre los países de destino que les resultan más atractivos, lidera el ránking Italia (60%), seguido de Alemania (20%), y Canadá y Estados Unidos (ambos elegidos por el 10%).

PEOR PREPARADOS QUE SUS PADRES.

Según los datos del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', el 71,4% de los riojanos cree que su generación está peor preparada que la de sus padres, dato que contrasta con la media nacional donde el 54% de los jóvenes españoles piensa estar mejor cualificados que sus progenitores, aunque se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años.

Continuando con la comparación con sus progenitores, también contrasta que el 71,4% de los jóvenes de La Rioja considera que no va a tener una calidad de vida mejor que la de sus padres, en comparación con el 70,4% de los jóvenes españoles que piensa que sí va a vivir mejor que sus progenitores.

Respecto a la relación de los jóvenes riojanos y sus compañeros de clase con los profesores, el 95,2% opina que los profesores están bien tratados, y el 4,8% considera que sufren faltas de respeto ocasionalmente, mientras que ningún encuestado manifiesta que no se respeta en absoluto a los profesores ni se les confiere autoridad.

INCORPORARSE AL MERCADO LABORAL FRENTE A LA UNIVERSIDAD.

Cuando terminen los estudios actuales que se encuentran cursando, que comprenden ESO, Bachillerato, y formación profesional, los jóvenes de La Rioja se inclinan por incorporarse al mercado laboral (38,1%), frente a estudiar un ciclo de formación profesional (28,6%), o estudiar una carrera, elegido por el 4,8%.

Además, un 23,8% de los riojanos manifiesta que todavía no sabe qué camino quiere seguir y otro 4,8% montaría su propio negocio. Estos datos contrastan con el conjunto de los jóvenes españoles donde estudiar una carrera se posiciona como la opción preferida por el 64% de los alumnos encuestados, por delante de estudiar un ciclo de formación profesional, elegido por el 14% de los jóvenes.

A continuación, el 13% declara que todavía no sabe qué camino quiere seguir, el 5% se incorporará al mercado laboral, el 3% montará su propio negocio, y un 0,7% continuará con el negocio familiar.

Entre los riojanos que se plantean estudiar una carrera, a la hora de elegirla los principales factores considerados que tendrían en cuenta son: la vocación, elegirían la que le guste y la que tenga mayores salidas profesionales. Las carreras que más interés les despiertan son: Medicina/Salud y Física/Química.

Por otro lado, el informe recoge que el 81% de los jóvenes riojanos cree que lo que están estudiando actualmente les servirá para su carrera profesional, aunque el 28,6% ha manifestado que en algún momento se han planteado abandonar los estudios y ponerse a trabajar.

FORMACIÓN ORIENTADA AL FUTURO.

El informe refleja una clara demanda de mayor orientación práctica en la enseñanza: el 85,7% de los jóvenes riojanos consideran necesaria la práctica en el aula para complementar la teoría, y el 90,5% valora positivamente el uso de simuladores empresariales como herramienta formativa.

El 85,7% de los jóvenes riojanos considera útiles los conocimientos financieros que reciben en sus centros, y el 95,2% cree que el emprendimiento y las finanzas deberían tener mayor peso en el currículo académico.

El objetivo del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' es conocer las actitudes y puntos de vista que tienen los alumnos españoles para poder tenerlas en cuenta de cara a abordar las necesidades educativas y las posibilidades de potenciar vocaciones emprendedoras.

El trabajo de campo ha sido realizado entre los meses de septiembre y noviembre de 2025 a un total de 11.117 estudiantes de 3º y 4º de la ESO; 1º y 2º de Bachillerato; y los ciclos básico, medio y superior de formación profesional, que se han inscrito para participar en la XIV edición de la competición educativa Young Business Talents.