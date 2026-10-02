Unos 500 expertos compartirán en Logroño experiencias y soluciones sobre la técnica 'Passivhaus' y el ahorro energético

Riojaforum acogerá la 18ª Conferencia Española Passivhaus del 22 al 24 de octubre en pleno debate sobre cómo reducir el consumo energético - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 500 profesionales y empresas se darán cita del 22 al 24 de octubre de 2026 en Logroño para participar en la 18ª Conferencia Española 'Passivhaus' que debatirá sobre cómo reducir el consumo energético. Una cita "importante" para La Rioja ya que, como ha indicado la arquitecta y directora de la Conferencia, Celia Zorzano, esta comunidad "es passivhaus en estado puro".

De esta manera y durante varios días, expertos en construcción abordarán, entre otros aspectos, la resiliencia energética, la rehabilitación, la bioconstrucción, la vivienda asequible y la industrialización en una edición marcada por la actual incertidumbre energética y geopolítica. Todo para abordar el estilo 'Passivhaus' que busca mantener un confort térmico óptimo en el interior del edificio (sin frío en invierno y sin calor en verano) consumiendo muy poca energía (hasta un 90% menos que una vivienda convencional).

Una conferencia "de gran nivel" -como ha indicado Zorzano- que elige La Rioja porque "si analizamos el pasado, cómo se construyó esta comunidad, sus bodegas y calados, es passivhaus en estado puro. Es decir, aprovechaba lo que ofrecía el clima, la posición de los edificios, la arquitectura desde la observación, la comprobación de lo que funciona... y construía en base a esos principios".

De esta manera, la Conferencia ofrecerá "una mirada" hacia lo que "es necesario" para hacer edificios que consuman menos y que no necesiten tanta energía con un tipo de construcción "muy exigente" pero que ofrece múltiples beneficios.

La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) organiza este encuentro nacional de referencia dedicado a la edificación con el mínimo consumo energético y alto confort interior. Durante tres días, profesionales, técnicos, fabricantes, empresas, administraciones públicas y estudiantes compartirán conocimiento, experiencias y soluciones para avanzar hacia edificios que necesiten mucha menos energía para garantizar el confort y la salud de sus usuarios.

CONOCIMIENTO Y ESPACIO EXPOSITIVO

Como ha indicado Zorzano, la Conferencia se compone de dos partes. Por un lado, el área de conocimiento 'Espacio Científico' que se desgranará con ponencias, charlas y presentaciones sobre las últimas tendencias y proyectos desarrollados bajo el estándar 'Passivhaus' y que tendrá un objetivo divulgativo.

La segunda parte se centrará en el 'Espacio Expositivo' que albergará a una treintena de empresas fabricantes de materiales, productos y servicios relacionados con el estándar que, durante la feria, expondrán y contactarán con los profesionales asistentes.

Entre las novedades de esta edición destaca la mesa redonda sobre Passivhaus y Bioconstrucción de acceso libre, que planteará hasta qué punto la máxima eficiencia energética debe avanzar de la mano de aspectos como los materiales naturales y de bajo impacto, la construcción en madera, la salud o el análisis del ciclo de vida.

Además, y como una mirada hacia Europa, el congreso repasará diferentes experiencias internacionales como la de Irlanda, que mostrará cómo 'Passivhaus' está pasando de ser una solución de nicho a usarse en promociones residenciales de gran escala, entre otros.

REHABILITACIÓN

La rehabilitación también ocupará otro de los grandes bloques del encuentro, con intervenciones sobre patrimonio histórico, edificios residenciales y construcciones tradicionales que mostrarán cómo reducir radicalmente la demanda energética de inmuebles existentes sin renunciar a su identidad arquitectónica.

También habrá espacios reservados a cuestiones técnicas muy concretas y otros bloques prácticos para conocer de forma demostrativa nuevas soluciones y sistemas constructivos.

Una de las intervenciones más destacadas será la ponencia magistral de Antonio Turiel, investigador científico del Institut de Ciències del Mar, que abordará los retos derivados del agotamiento de los recursos fósiles, los límites materiales de la transición energética y la necesidad de preparar nuestras sociales para escenarios en los que disponer de energía abundante y barata hace tiempo que dejó de estar garantizado.

"TRADICIÓN E INNOVACIÓN"

En el acto de presentación también ha participado el director general de Empresas, Energía e Internacionalización, Amadeo Lárazo, quien ha destacado el valor de una conferencia que une "tradición e innovación, una de las señas de La Rioja".

Es importante, ha continuado, impulsar y utilizar mejoras tecnológicas aplicadas a la construcción que ayuden a innovar, modernizar y buscar soluciones a la vivienda que sean eficientemente energéticas y adaptadas al territorio.

TURISMO CONGRESUAL

También ha intervenido el concejal del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz, que ha recordado que, en términos turísticos, Logroño acogerá durante estos días de octubre a 500 profesionales y expertos de toda España, lo que supondrá un aliciente y una palanca turística para la ciudad.

"Nuestro objetivo es posicionar a Logroño como un destino congresual emergente y, aunque aún queda mucho, conseguiremos consolidarlo".