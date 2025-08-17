Hasta 6.000 metros cuadrados de cereal ya cosechado resultan afectados en el incendio en Cañas

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se produjo ayer, sábado 16 de agosto, en la zona de Cañas ha afectado a 6.000 metros cuadrados de cereal ya cosechado, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 13:11 horas de ayer, varios particulares informaron al Centro Coordinador de Emergencias de un incendio agrario en una finca situada junto a la LR-327, en el término municipal de Cañas.

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios (CEIS) de La Rioja en Nájera fueron los encargados de controlar el incendio, que rápidamente se dio por controlado, tal y como detallaron desde el Gobierno de La Rioja.

También se desplazó a la zona un agente forestal. Tras la intervención, los Bomberos comunicaron que han resultado afectados 6.000 metros cuadrados de cereal ya cosechado.