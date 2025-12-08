El 68% de los riojanos ya ha utilizado puntos de conveniencia o taquillas inteligentes para recoger sus pedidos online

Economía.- El 64% de los españoles ya ha recogido pedidos online en puntos de conveniencia o taquillas inteligentes - GLS SPAIN

LOGROÑO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un 68% de los riojanos que consume comercio electrónico ya ha utilizado un punto de conveniencia o una taquilla inteligente, consolidando este modelo de recogida como una alternativa en crecimiento frente a la entrega tradicional en domicilio.

Así se apunta en el nuevo estudio de GLS Spain sobre la percepción de las entregas fuera de casa (Out Of Home) confirma la tendencia al alza en los hábitos de los destinatarios a la recepción de paquetería fuera de casa en España.

De acuerdo con este informe, la frecuencia juega un papel clave: el 30% de los riojanos recibe paquetes varias veces al mes, y el 50% utiliza puntos de recogida o taquillas al menos una o dos veces al mes, lo que evidencia un uso cada vez más habitual y normalizado.

Las razones del cambio de paradigma están relacionadas con la amplia variedad de opciones que ponen a disposición de los usuarios soluciones de entrega flexibles y adaptadas a su ritmo de vida.

La amplitud de horarios (73,6%) y la cercanía (64,2%) son los aspectos fundamentales en la experiencia de recogida. La ausencia de colas o esperas (54,7%) completa el ranking de factores más apreciados por los riojanos.

Los puntos de conveniencia destacan por la atención personal (45,9%), la cercanía (32,9%) y la comodidad (29,4%), mientras que las taquillas inteligentes ganan terreno gracias a su disponibilidad 24/7 (51,4%), la rapidez (47,3%) y la ausencia de colas (44,6%).

La recogida en comercios locales no solo aporta comodidad al usuario, sino que beneficia directamente al entorno comercial. Según el estudio, el 89% de los riojanos considera que este modelo tiene un impacto favorable en el comercio de proximidad.

Además, el 57% de los riojanos afirma haber comprado algún producto durante la recogida de un paquete, contribuyendo así a dinamizar estos negocios.

Las percepciones de futuro apuntan hacia un modelo más flexible y tecnológicamente avanzado. Según el estudio, el 37% de los riojanos cree que habrá más puntos de recogida y menos entregas a domicilio. Un 35,2% espera tener mayor capacidad de elección sobre dónde y cuándo recibir un paquete. El 32,7% anticipa mayor uso de apps, seguimiento en tiempo real e inteligencia artificial.