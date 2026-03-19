78 vehículos denunciados en campaña DGT para control de uso de cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil

Archivo - Revisando los cinturones de seguridad de un vehículo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La campaña de intensificación del control sobre el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil (SRI", que la DGT ha desarrollado en La Rioja del 9 al 15 de marzo, ha concluido con 78 vehículos sancionados de los 4.596 controlados (1,69%).

En la campaña han participado los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de La Rioja y policías locales de Logroño, Calahorra, Lardero, Arnedo y Santo Domingo de La Calzada.

El objetivo de esta campaña era concienciar sobre la importancia de la utilización del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, a la hora de prevenir lesiones ocasionadas cuando se sufre un accidente o incidente de circulación y/o reducir la gravedad de las mismas.

Esta campaña se inscribe en la relevancia que supone el uso del equipamiento de seguridad para evitar las lesiones más graves que se producen en un siniestro de tráfico.

Por ello, durante esos días se reforzaron las labores de inspección del uso de los cinturones de seguridad, tanto por parte de los conductores como de los ocupantes, independientemente de que viajen en el asiento delantero o en los asientos traseros.

Asimismo, era objeto de especial atención el uso correcto de los sistemas de retención infantil para los menores que deban utilizarlo.

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DESARROLLADA EN LA RIOJA.

En la campaña desarrollada en marzo de 2026 en La Rioja, se han controlado un total de 4.596 vehículos, de los cuales resultaron 78 denunciados.

En concreto, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil propuso para sanción a 69 vehículos de los 3.512 controlados (1,96%).

Las infracciones cometidas 17 en conductores, 7 en pasajeros de asientos delanteros y 40 en pasajeros de asientos traseros, además de 5 menores de 12 años sin dispositivo de retención infantil.

Por parte de las policías locales que han participado -de Logroño, Calahorra, Lardero, Arnedo y Santo Domingo de La Calzada-, se han controlado 1.084 vehículos y se propusieron para sanción a 9 (0,64%).

En este caso, las infracciones han sido tres en conductores, 2 en pasajeros de asientos delanteros, 2 en pasajeros de asientos traseros y 2 en menores de 12 años sin dispositivo de retención infantil.