Hasta 800 riojanos podrán beneficiarse de una bonificación de 4.000 euros en la compra de un turismo

Archivo - La medida se destina a turismo etiqueta C y/o ECO - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hasta ochocientos riojanos podrán beneficiarse de una bonificación de 4.000 euros en la compra de un turismo de menos de 60.000, tal y como ha detallado hoy el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Luis Pérez Echeguren.

En rueda de prensa junto al vicepresidente de ARIAUTO, Jesús Romero, ha informado de una iniciativa, que se publica hoy en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), destinada a la compra de turismos que dispongan de distintivos medioambientales etiqueta C y/o ECO, tanto nuevos como 'demo'.

No se incluyen los vehículos con etiqueta medioamental CERO (eléctricos e híbridos enchufables) porque éstos ya cuentan con el Plan Moves.

Existen dos requisitos. En primer lugar, llevar empadronado al menos seis meses en cualquiera de los municipios de La Rioja. En segundo lugar, los nacidos en 1984, o antes, deber achatarrar un vehículo a su nombre; cuestión de la que están exentos los nacidos en 1985, o posteriormente.

Echeguren ha destacado que la prioridad es la renovación del parque automovilístico riojano, reduciendo las emisiones de la atmósfera, e incrementar la seguridad vial.

Los beneficiarios tendrán una bonificación de 2.500 euros aportada por la Agencia de Desarrollo Económico (que dedicará hasta dos millones de euros) que se sumarán a otros 1.500 euros que aportará cada uno de los establecimientos adheridos.

Hoy comienza la convocatoria para que puedan adherirse los establecimientos. Dura hasta el 12 de junio (o hasta agotar el presupuesto). La gestión se hará íntegra en el establecimiento.