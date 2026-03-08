8M.- Logroño Se Lanza A La Calle Para Reivindicar 'Memoria, Lucha E Igualdad' Y Por "Fascismo, Nunca Más" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios miles de personas -unas 2.000, según las estimaciones de Policía Nacional- se han lanzado este mediodía a la calle en Logroño, en la manifestación convocada por la Plataforma 8M por el Día Internacional de la Mujer, en una marcha que ha clamado por la 'Memoria, Lucha e Igualdad', y por "fascismo, nunca más".

Desde mucho antes de las 12,30 horas, momento en el que estaba fijada la convocatoria, la Glorieta del Doctor Zubía ya se encontraba llena de personas que, con banderas -muchas de ellas, palestinas-, pancartas y camisetas moradas, esperaban el momento del inicio de la marcha.

El trayecto, durante el que ha reinado el buen tiempo en la capital riojana. ha estado encabezada por una pancarta en la que se leía el lema de la jornada, portada por representantes de la Plataforma -compuesta por CCOO, UGT, USO, PSOE, IU y Mujeres Riojanas Progresistas-, a la que seguía una batucada.

Además, durante el trayecto se han podido leer mensajes como 'Contra el fascismo, feminismo', '8M. Nos queremos vivas. Hasta el coño de la violencia patriarcal', 'Juntas contra el odio' y se han coreado gritos como 'Cuidado, cuidado, puedes tener un putero a tu lado' o 'La lucha es el único camino'.

MANIFIESTO.

En el manifiesto de la jornada, se ha recordado que el 8M "es memoria histórica: un hilo que nos une con aquellas mujeres que, antes que nosotras, ampliaron derechos y abrieron camino, es un recordatorio de que la desigualdad y la explotación que sufrimos las mujeres no son episodios aislados, sino una estructura que atraviesa nuestras vidas".

"Este 8 de marzo volvemos a las calles a gritar alto y claro que ¡fascismo nunca más!!! La memoria colectiva del feminismo es la herramienta de construcción democrática y un futuro libre de fascismo", añade el texto, que recuerda a "las miles de mujeres que no encajaban en el ideal nacionalcatólico y que, por ello, sufrieron la represión sexual y moral del franquismo".

Y advierten que "hoy, sus herederos pretenden volver a aquellos tiempos pasados, ignorando la fuerza de la sororidad y del feminismo", con bulos frente a los que afirman que "no, con Franco no se vivía mejor".

Recuerdan que "cuando hablamos de derechos para las mujeres, no hablamos solo de aborto, divorcio... todo lo que ahora forma parte de nuestra cotidianidad ha costado sangre, sudor y lagrimas", y que "no se deben al caudillo", unas ideas que "no solo están surgiendo exclusivamente en nuestro país".

"En este tiempo, que prometía horizontes de justicia y emancipación, nos está mostrando el peligroso avance de fuerzas reaccionarias que quieren devolvernos al silencio, y somos las mujeres las que estamos en la primera línea de ese retroceso", reseñan.

Así, alertan de que "en América, en Rusia, en Oriente Medio, en Europa y en España, la ultraderecha ocupa instituciones y difunde el mensaje de que la igualdad es privilegio y no un derecho", frente a lo que "hoy aquí afirmamos que cada paso atrás en los derechos de las mujeres es un golpe contra la democracia misma".

Por eso, consideran que, en un tiempo "de pantallas y algoritmos", "urge una coeducación que llegue a las esfera digital, que forme en pensamiento crítico frente a discursos machistas y enseñe a mirar con ojos feministas los cuerpos, los algoritmos y los mensajes que circulan por la red".

"Las niñas -subrayan- deben de crecer libres de estereotipos sin verse reducidas a una imagen ni convertidas en mercancía. La red no es neutra, por eso el feminismo debe de estar presente en el corazón de los debates sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, datos y derechos digitales, para que la tecnología sirva a la igualdad y no a la dominación".

Ante "los modelos de mujeres sumisas que nos venden por internet, esta nueva versión del patriarcado disfrazada de modernidad, no es más que una dependencia económica y emocional, la cual, muchas de vosotras ya la vivisteis hace más de 50 años".

"No se trata -se afirma- de juzgar las opciones personales, sino de denunciar el peligro político de glorificar modelos de desigualdad como si fueran progreso, lo que se normaliza en las redes se multiplica, y cuando los algoritmos premian el servilismo y castigan el pensamiento crítico, la sociedad retrocede. La sumisión no es empoderamiento".

Se ha recordado especialmente a mujeres como las de Afganistán, de Irán, de Palestina, porque "ser mujer, a día de hoy, sigue siendo sinónimo de discriminación, desigualdad y trato diferenciado por el simple hecho de serlo".

Ponen como ejemplo "el plano laboral", sobre todo "la persistencia de las violencias contra las mujeres, especialmente los casos de acoso sexual y por razón de sexo, que tiene lugar en relación al trabajo". Por eso, "ante tanta violencia, guerras devastadoras que destruyen vidas y el planeta, saldremos a la calle a reclamar que el feminismo es la única respuesta posible".

"Reconocemos los esfuerzos en normativa, en políticas y recursos públicos destinados a prevenir que estas violencias sucedan y a proteger de manera integral a las mujeres víctimas, pero a la vista está que, aunque imprescindibles, hoy en día resultan insuficientes y hay margen para la mejora. Nos quieren calladas, sumisas y resignadas", se lamenta en el manifiesto.

Por el contrario, "este 8 de marzo, como todos los 8 de marzo, nos movilizaremos en nuestras calles, casas, centros de trabajo y en cada rincón del planeta donde se lucha por la vida. Nosotras decimos basta. Exigimos una vida libre de violencias, de explotación, de desigualdades. Una vida en paz, con derechos, con justicia, con libertad. Mientras la violencia continúe en todas sus expresiones, nuestra lucha no se detendrá".

"Quienes quieren acallar nuestras voces nos tendrán fuertes, unidas y en las calles. Sin feminismo no hay democracia, la igualdad no es una meta alcanzada, sino un horizonte que construimos cada día. Este 8 de marzo reivindicamos memoria, compromiso y acción para seguir ampliando los márgenes de la democracia y por ello, gritamos memoria, lucha e igualdad", finalizan.