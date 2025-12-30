Unas 900 personas participarán en Cabalgata de Logroño, que vuelve a su recorrido tradicional sin 100 Tiendas por obras

Imagen de archivo de la Cabalgata de los Reyes Magos en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unas 900 personas participarán, de acuerdo con lo previsto, en la Cabalgata de los Reyes Magos en Logroño. Una cita que, en esta ocasión, vuelve a su recorrido tradicional, dejando el paso por las Cien Tiendas de los dos últimos años, "por seguridad" debido a las obras que se desarrollan en esta zona.

La concejala de Festejos, Laura Rivas, y el representante de la Asociación Cabalgata de los Reyes Magos, Alberto Aparicio, han dado cuenta este martes de todo lo relacionado con la visita, el día 5 de enero, de Sus Majestades de Oriente a la capital riojana.

Tras su llegada por la mañana en helicóptero a Las Gaunas, y la novedad de un saludo y unas palabras a los niños desde el balcón del Ayuntamiento, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán, como es tradición, las calles logroñesas con su Cabalgata.

La comitiva partirá a las 190 horas del Parque de la Cometa y para pasar posteriormente por Gonzalo de Berceo, Murrieta, Fuente Murrieta, Avenida de Portugal, Miguel Villanueva, Avenida de La Rioja, Gran Vía para acceder a San Antón, Pérez Galdós Vara de Rey, Muro del Carmen, Muro de Cervantes y Avenida de la Paz.

Desde este punto se accederá a la Plaza del Ayuntamiento, y más en concreto, hasta el Belén Monumental, donde se realizará la adoración de los Reyes Magos al Niño en torno a las 21,15 horas.

Casi 900 personas participarán en este multitudinario evento: niños y niñas en las carrozas, antorcheros, séquito real, academias, personas voluntarias, repartidores de caramelos, etc.. en una marcha que, como ha detallado Rivas, "abrirán la marcha los gigantes y cabezudos".

La luz de Perseido, el grupo Eroico y la estrella serán los encargados de anunciar la llegada de Sus Majestades. Como es tradición, también participarán en la Cabalgata la Banda de Música y academias de baile de la ciudad (Conchi Mateo, José Ferreira, Más que danza, Artedanza, Báilame o Muévete).

No faltará la estrella de Belén, el Heraldo Real y también estará presentes los Vendimiadores.

La edil de Festejos ha especificado que se habilitarán dos zonas en el recorrido reservadas para personas en silla de ruedas: en la confluencia de Guardia Civil con Murrieta y en la puerta del Banco de España.

SEGURIDAD ANTE TODO.

Se repartirán más de 200 kilos de caramelos. Tanto la concejala como Alberto Aparicio han pedido, en este sentido, que se respeten las medidas de seguridad.

"No se lanzarán caramelos, sino que se repartirán en mano por personas voluntarias", han subrayado.

En palabras de Rivas, "pedimos colaboración y que nadie cruce la carretera cuando se aproxime o haya comenzado a pasar la Cabalgata, que no se invadan los lugares señalados especialmente, que se sigan las indicaciones de la organización y que se permita que estén delante los protagonistas de la jornada, los niños y niñas".

Según ha recalcado Aparicio, "ya son 93 años los que lleva Radio Rioja organizando esta Cabalgata, desde el año 1934, al año siguiente de su fundación". "Un año más, conseguiremos, junto al Ayuntamiento, llevar la ilusión, la magia y la felicidad a toda la ciudad", ha añadido.

"93 años -ha continuado- que nos llenan de orgullo y de responsabilidad, sobre todo para extremar las precauciones y que no ocurra absolutamente nada, porque la seguridad es nuestro principal objetivo. Por eso, recomendamos extremar las precauciones para que no detenga a nadie la Cabalgata, para que vaya fluida, que no se detenga en ningún momento".

Y ha resaltado que "nadie cruce por el medio de la carretera, cuando se aproxime o haya empezado ya la cabalgata, respetemos, por favor, a todos los que están desfilando, pedimos, por favor, comprensión y colaboración para que nadie invada la carretera ni los lugares especialmente señalados".

"A los que están sentados, que por favor metan las piernas hacia adentro. y si alguien de la organización pasa indicándoles que se tiren un poquito para atrás, por favor, que colaboren. Que nos dejen por delante a los únicos y verdaderos protagonistas, que son los niños y las niñas, los adultos podemos verlo un poquito más por detrás. No pasa nada, disfrutemos todos de la cabalgata", ha apuntado.

Ha insistido en que "no se van a lanzar caramelos, se van a entregar en las manos, apelamos al espíritu de la Navidad para que un niño no lleve un saco de 20 kilos y otro se quede sin ellos, que hagamos el reparto entre todos, se van a repartir aproximadamente 200 kilos de calameros, así que va a haber para todos y para todas".

Aparicio ha lanzado, para finalizar, una sorpresa. "Cuando hemos contactado con sus majestades desde la Asociación de la Cabalgata de Reyes nos han pedido que traslademos directamente un mensaje a los niños y niñas de Logroño, que paso a leer".

"Queridos niños y niñas de Logroño. Sabemos que en algunos casos, pocos pero algunos casos hay, no os habéis portado demasiado bien, no habéis estudiado mucho y no obedecéis a la primera a vuestros papás o mamás. Pero también sabemos que queréis mejorar y que internamente nos habéis prometido que vais a ser buenos. Así que queremos que sepáis que vamos a ir a Logroño cargados de muchísimos regalos. Un beso para todos y para todas y nos vemos muy pronto. Firmado Melchor, Gaspar y Baltasar", ha finalizado.