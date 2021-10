El 94% de los visitantes de Logrostock valoran la XIX edición de la feria entre bien y excelente

LOGROÑO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 94 por ciento de los visitantes de Logrostock valoran la XIX edición de la feria entre bien y excelente. La última Feria de Oportunidades se ha desarrollado en la capital riojana entre el 8 y 10 de octubre.

Más del 62 por ciento de las personas que han pasado a lo largo de estos tres días por Logrostock ha realizado alguna compra y un 94 por ciento valora la feria entre bien y excelente. Este dato indica que el cambio de fechas ha sido muy bien acogido por el público.

Logrostock se consolida una vez más como una cita familiar ya que el 84 por ciento de las visitas se han realizado en familia o en pareja. Las actividades infantiles, seña de identidad de esta feria, han sido también un éxito.

A lo largo de los tres días de feria, desde la apertura el viernes por la mañana hasta el cierre del domingo, han pasado por Logrostock un total de 94.000 personas. El 29,4 por ciento de ellas procedían de fuera de Logroño.

El perfil del visitante a Logrostock en esta edición es el de una mujer (70 por ciento), de entre 26 y 55 años (52 por ciento), que ha acudido acompañada de su familia o su pareja y ha permanecido entre 30 minutos y una hora y media (79 por ciento). Las compras realizadas han sido en su mayoría de entre 30 y 70 euros (50 por ciento).

El alto grado de satisfacción lo demuestra el hecho de que más del 93 por ciento de las personas que han visitado la feria han mostrado su intención de volver y cerca de un 70 por ciento considera que la relación calidad-precio de los productos es entre buena y excelente.

Logrostock vuelve a mostrarse así como una feria consolidada no sólo en Logroño sino en toda la zona norte, muy esperada no sólo por el sector comercial de la capital riojana sino también por los ciudadanos que, un año más, no han faltado a su cita.