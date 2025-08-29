Ábalos cumple la 28 edición de sus Jornadas de Puertas Abiertas con el pisado de la uva popular como plato fuerte

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ábalos celebrará el 6 de septiembre la 28 edición de sus Jornadas de Puertas Abiertas que, además de permitir entrar a las bodegas familiares de la localidad, ofrecen un abanico de actividades donde el plato fuerte es un pisado de uva popular.

El alcalde de Ábalos, Vicente Urquía, ha ofrecido hoy una rueda de prensa junto a la presidenta de la Asociación de Mujeres de Ábalos, entidad que se encarga de organizar el evento, Mónica Sáenz.

Urquía ha querido reivindicar cómo esta localidad fue "pionera" en abrir las puertas de sus bodegas en una jornada; además, ha destacado cómo Ábalos se vuelca cada primer sábado de septiembre en un "día espectacular de actividades".

Éstas incluyen visitas al Museo Garrido; Museo Casa Mari Cruz; Iglesia de San Esteban y a una Bodega del Siglo XVII. También, tren turístico, amenización de calle, venta de bocadillos, Food Truck, un mercado de alimentos y catas.

Sáenz ha puesto el acento en el pisado de uva en los lagares rupestres. Una actividad, ha relatado, familiar, que atrae mucho a los niños, "porque pisan descalzos" y que se hace "al aire libre" con un "paisaje precioso".

En esta edición participan ocho bodegas, Abeica, Eduardo Garrido, Fernández Eguíluz, Puelles, Real Divisa, Ruiz Del Portal, Solabal y Solana de Ramírez, que se podrán visitar con el tren turístico y los autobuses puestos a disposición de los asistentes.

Los tickets para participar en la jornada, que se inicia a las 11:00 horas, tienen un coste de quince euros (incluye cinco vinos y el portacopas) y se adquieren en la Plaza del Ayuntamiento de Ábalos.