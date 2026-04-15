Abierta la convocatoria de ayudas para fomentar la adopción de animales de compañía en La Rioja, dotada con 20.000 euros

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LOGROÑO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), la nueva convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar y fomentar la adopción de los animales de compañía en la Comunidad Autónoma para el año 2026, con una dotación total de 20.000 euros.

Esta línea de subvenciones tiene como objetivo reforzar el trabajo que desarrollan las asociaciones protectoras de animales en la acogida, cuidado y búsqueda de hogar para animales abandonados, así como promover la adopción y la tenencia responsable.

Las entidades beneficiarias deben ser sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y que no pertenezcan al sector público, además de tener domicilio fiscal y desarrollar su actividad en La Rioja.

La convocatoria establece una ayuda de 100 euros por cada animal adoptado procedente del Centro de Acogida de Animales de La Rioja, que podrá incrementarse en 50 euros adicionales en el caso de animales de especial dificultad de adopción, como aquellos de edad avanzada, gran tamaño, con enfermedades crónicas o con discapacidades.

La cuantía máxima a percibir por cada entidad beneficiaria será de 10.000 euros. Asimismo, se financiarán con hasta 500 euros las iniciativas de promoción de la adopción y protección animal, como campañas de divulgación, jornadas técnicas o actividades de sensibilización dirigidas a la ciudadanía.

El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir del día siguiente su publicación en el BOR, y deberá realizarse a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja: https://web.larioja.org/oficina- electronica/tramite?n=25699

Las ayudas cubrirán actuaciones realizadas desde el 1 de enero de 2026 hasta la fecha de justificación establecida en la resolución de convocatoria.

En este sentido, el Ejecutivo regional continúa impulsando medidas que promueven una gestión responsable de los animales de compañía y fomentan la implicación de la sociedad en su protección, contribuyendo a mejorar las tasas de adopción y a garantizar una atención adecuada a los animales abandonados.