Abierta la convocatoria de ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo para la campaña 2027

LOGROÑO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), la convocatoria pública para solicitar ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) 2024-2027 para operaciones finalizadas el ejercicio FEAGA 2027, última convocatoria prevista en este periodo PEPAC.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde mañana, día 6, hasta el 27 de febrero, y los viticultores no podrán iniciar las labores subvencionables, sobre todo arranques, hasta el próximo 15 de abril para concluir la reconversión/reestructuración del viñedo antes del 30 de junio de 2027.

A diferencia de otras ediciones, en esta convocatoria solo podrán llevarse a cabo operaciones anuales, por no existir un marco financiero, ni normativa europea de adaptación a partir de 2027. Las solicitudes de ayuda se realizarán obligatoriamente a través de la plataforma informática del Gobierno de La Rioja: https://web.larioja.org/oficina-electronica/tramite?n=18927.

El Ejecutivo regional mejoró sustancialmente la orden reguladora en 2024 con el objetivo principal de incrementar la competitividad de las explotaciones de viñedo, incentivar la plantación de viñedos con variedades más demandadas, adaptar el cultivo al cambio climático y dar prioridad a los agricultores profesionales.

Tras esta modificación, estas ayudas solo permiten reconversiones a variedades adaptadas al cambio climático, incentivando las variedades blancas y minoritarias (Tempranillo Blanco, Maturana Blanca, Maturana Tinta, Mazuelo, Graciano, Garnacha Blanca, Malvasía de Rioja y Turruntés) y, en general, las de producciones más limitadas, todo ello en la línea de aumentar la calidad y alcanzar el equilibrio entre la oferta y la demanda en el sector.

El Gobierno regional mantiene esta estrategia teniendo en cuenta que en la pasada convocatoria se recibieron solicitudes para actuar en 668 hectáreas, de las que un 92% de la superficie de arranque y sobreinjertado se correspondía a variedades tintas, mientras que las plantaciones finales se dirigían en un 68% a variedades blancas, y solo un 8% a plantaciones de tempranillo.

Podrán beneficiarse de estas ayudas viticultores y futuros viticultores, cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para vinificación y que cumplan con la normativa vigente de plantaciones para todas las superficies de viñedo de su explotación, y con las disposiciones relativas a las declaraciones obligatorias.