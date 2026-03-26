Abierta la línea de subvenciones para la fijación de bares en los municipios con menos de 500 habitantes

El consejero de Política Local, Daniel Osés, llegando al pleno del Parlamento de La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local del Gobierno riojano, Daniel Osés, ha informado hoy de que los ayuntamientos con menos de quinientos habitantes, así como los núcleos de población, ya pueden solicitar la línea de subvenciones para la fijación de centros de ocio (bares).

Osés ha respondido, en el pleno del Parlamento de hoy, a una pregunta del diputado del PP Sergio Álvarez, que ha valorado cómo "la vida de los pueblos se sostiene con las cuestiones más básicas".

Por eso, ha visto, "los centros de ocio no son un capricho, dan vida al pueblo durante todo el año, y permiten que los jóvenes puedan plantear su modo de vida en el medio rural".

Así, ha querido conocer las novedades de la nueva orden de subvenciones para centros de ocio, convivencia y solidaridad para los pequeños municipios.

Osés ha valorado cómo estos lugares "representan un lugar de encuentro" y "en muchos casos de acceso a bienes, también, de primera necesidad", así como "un espacio de realización de actividades durante todo el año".

"Por este motivo yo creo que, también, estamos en posición de decir que son necesarios incluso para el bienestar emocional de los vecinos del medio rural", ha visto.

De este modo, ha relatado, se ha puesto en marcha por primera vez una línea de subvenciones que se aprobó a finales del año 2025; cuya convocatoria se publicó ayer en el Boletín Oficial de La Rioja; y los ayuntamientos riojanos pueden solicitarla desde hoy mismo.

Se trata de una línea con una dotación presupuestaria de 1,1 millones de euros que se dirige a los 134 municipios que no superan los quinientos habitantes; así como los núcleos "separados del principal", aunque éste supere el número de habitantes.

VENTA DE PRODUCTOS Y OBRAS

Se establecen, dentro de la orden, diferentes líneas. En primer lugar, para habilitar, en establecimientos municipales de bar/cafetería, espacios para la venta directa de productos básicos, como pueda ser el pan caliente u otros de primera necesidad.

La segunda de ellas se dirige a la reforma de establecimientos municipales de bar/cafetería que ya existen pero que se pueden adaptar, de esta manera, a la nueva normativa vigente y mejorar sus condiciones.

La tercera se dirige a las obras de nueva construcción o adaptación de locales municipales para su conversión en establecimientos de bar/cafetería.

Para ello, las entidades locales van a poder percibir entre el ochenta y el cien por cien de subvención en las actuaciones realizadas con hasta un tope de 240.000 euros.

Se trata, ha resaltado, "de una línea especialmente atractiva" porque también se introduce un anticipo del cincuenta por ciento: "Porque sabemos de la problemática de los pequeños municipios", ha dicho.