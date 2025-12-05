Abiertas las inscripciones para la San Silvestre: se aspira a superar el record de 6.500 inscripciones del 2024

Archivo - San Silvestre - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha abierto las inscripciones para la San Silvestre, la carrera con la que, en su 41 edición, la ciudad despedirá el año el 31 de diciembre con la aspiración de superar el record de 6.500 inscripciones del año pasado, 2024.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha ofrecido hoy una rueda de prensa junto al director de Instituciones de Caja Rural de Navarra, Ernesto Navarrete, para dar a conocer un evento que, además de deportivo, quiere ser dinamizador de la ciudad.

La San Silvestre está compuesta por tres carreras. La mini, de 150 metros, la popular, de 4,4 kilómetros, y la competitiva, "la más frecuentada por los runners", de 8,8 kilómetros. Es una prueba puntuable para el circuito de carreras de Logroño Deporte.

Sainz ha destacado que, en el recorrido, "disfrutan no solamente los que corren sino, también, los que van a verlos y están jalonando, con el efecto positivo que todo eso tiene para el comercio de la ciudad".

En este sentido, Navarrete ha indicado que, para fomentar el comercio local de Logroño, se van a sortear cinco vales de doscientos euros, en la Plaza del Espolón, una vez completada la carrera.

Sainz ha apuntado que la carrera mini comienza a las 5:30 de la tarde; la popular comienza a las 6:00 y la gran prueba de 8,8 kilómetros comienza a las 7 menos cuarto. "Horarios muy comerciales, muy de calle", ha dicho.

INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DORSALES

Las inscripciones ya se pueden realizar de forma exclusivamente online a través de la página web de Logroño Deporte, desde hoy a las 11:00 horas hasta el día 26 de diciembre a las 23:59 horas.

A partir de esa fecha, los días, 28, 29, 30 (de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas) y 31 de diciembre (solo de 10:00 a 14:00 horas) se podrán realizar inscripciones presenciales en el C.D.M. Lobete para las tres pruebas, si bien no se asegura la disponibilidad de camisetas ni de tallas en la inscripción presencial.

En esas mismas fechas y horarios se podrán recoger las camisetas solicitadas. La recogida de dorsales comienza el día 28. Se establece un precio de inscripción de dos euros para la carrera infantil, de cuatro euros para la San Silvestre Popular, y cinco euros para la San Silvestre Competitiva.

Los días 28, 29, 30 y 31 podrán realizarse inscripciones presenciales sin derecho a camiseta conmemorativa de manera gratuita para las carreras Mini y Popular. La carrera 8,8 kilómetros siempre lleva coste debido a que está cronometrada mediante chip.