Abiertas las inscripciones para el taller 'Las risas sin prisas' del Centro Fundación Caja Rioja Arnedo

LOGROÑO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja, en colaboración con el Ayuntamiento de Arnedo, organiza este próximo sábado, 11 de abril, el taller 'Las risas sin prisas' dirigido a niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y los 10 años acompañados de un adulto. Será a partir de las 18,30 horas y es necesario inscribirse en el Centro de Fundación Caja Rioja. La cuota de inscripción es de 1 euro.

La actividad se incluye en el ciclo de actividades culturales 'De 0 a 10', dirigidas a niños, niñas y familias que comenzó en el mes de febrero y se prolongará hasta el mes de octubre con actividades como teatro, cuentacuentos y juegos de deducción. El programa está apoyado por el Ayuntamiento de Arnedo.

'Las risas sin prisas' es un espacio para disfrutar en familia dirigido por Eskulderser. "Es una experiencia pensada para que familias con niños de 6 a 10 años compartan un tiempo de calidad a través del juego, el movimiento y las risas en familia. Un taller dinámico y divertido donde pequeños y mayores se conectan desde la espontaneidad, la creatividad y la alegría", explican los responsables.

A lo largo de la sesión se proponen juegos cooperativos, dinámicas participativas, música y actividades de expresión que invitan a soltarse, reír y disfrutar sin juicios. Todo ello en un ambiente cercano y seguro, donde cada familia puede expresarse libremente y reforzar su vínculo.

Más que una actividad puntual, es una oportunidad para desconectar del ritmo diario, reducir el estrés y crear recuerdos positivos juntos. Además, las familias se llevan ideas sencillas para seguir fomentando el juego y la conexión en casa.