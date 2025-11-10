Un abogado de Logroño en prisión por otras tres condenas acepta dos años por un delito continuado de apropiación

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un abogado de Logroño ha aceptado dos años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida. Una condena que se suma a otras tres firmes, por hechos similares, por las que se encuentra en prisión y que ya suponían cinco años y tres meses de cárcel.

Tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial ha dictado sentencia de conformidad en el juicio que estaba previsto esta mañana contra este abogado, acusado en esta ocasión de estafar más de 13.000 euros a unos clientes en 2020.

Los hechos que se juzgaban hoy comenzaron cuando tres familiares encargaron al abogado tramitar una herencia sobre la que no realizó las gestiones pertinentes al caso.

Ocasionó "claros" perjuicios a sus clientes, no sólo por las cantidades a cuenta que les demandaba, sino por los impuestos a la Hacienda Pública que debieron satisfacer por no haber realizado la liquidación de la herencia en el plazo estipulado.

El acusado, tras reconocer los hechos, ha aceptado una sentencia de conformidad. El acuerdo al que el Fiscal, la acusación particular y la defensa han llegado esta mañana ha supuesto la rebaja de tres años de prisión por el delito de estafa a dos años por el delito continuado de apropiación indebida. Este último delito se proponía subsidiariamente al delito de estafa en la calificación provisional del Ministerio Público.

El delito de deslealtad profesional también se modifica y pasa de multa de veinte meses a ocho euros al día a multa de veinte meses a cinco euros por día y cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía.

Asimismo, tendrá que indemnizar a los perjudicados en la cantidad de 13.176,39 euros en concepto de responsabilidad civil.

El fiscal ha eliminado de sus conclusiones provisionales un párrafo que agravaría el delito como es "aprovechar su credibilidad empresarial y profesional" para enriquecerse ilícitamente. También retira la agravante de reincidencia porque las tres sentencias condenatorias por estafa son posteriores a los hechos que se juzgan.