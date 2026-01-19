El abogado del 'parricida' de Fuenmayor pedirá "la inocencia penal" de éste alegando "miedo insuperable"

Un joven de 19 años asesina a su padre tras una discusión familiar en Fuenmayor (La Rioja) - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El abogado penalista del 'parricida' de Fuenmayor, Juango Ospina, ha señalado que pedirá "la inocencia penal" de éste alegando el eximente de "miedo insuperable y, en su caso, una legitima defensa muy cualificada".

En declaraciones a Europa Press, Ospina ha indicado que "hoy -dentro de la fase de instrucción- ha tenido lugar la declaración de uno de los menores que se encontraba en la vivienda; siendo una declaración bastante intensa, dura".

El juez de instrucción "ha sido muy garantista con el derecho de defensa, realizando un interrogatorio bastante amplio, pormenorizado y con preguntas abierto, y luego ha trasladado a la Fiscalía y a la Defensa, porque queríamos matizar alguna de las cuestiones que se habían planteado".

Ospina ha avanzado que "nosotros habíamos preparado hasta cuarenta y cinco preguntas más, que se las entregamos al juez, y ésta, las que estimaba convenientes, las ha formulado". Ha destacado que "nos vamos satisfechos con la línea de defensa que vamos a optar; que es la de pelear la inocencia penal de nuestro cliente, con una eximente porque se puede aplicar lo que se conoce jurídicamente como miedo insuperable y, en su caso, una legítima defensa muy cualificada".

Ha recordado que los hechos, "nos lleva al 31 de diciembre, donde un padre, en el domicilio familiar, generaba ámbito de violencia, intimidación, terror, hasta el punto de insultar a su mujer, con manifestaciones impropias, como zorra o prostituta".

Ese tarde, el asesinado "cogió un atizador y golpeó en el rostro a la mujer, que le produjo un hematoma en el pómulo; momento en el que los hermanos menores del acusado, empiezan a llorar y a gritar, y el mayor se enzarza en una agresión física con unos cuchillos con el padre". Éste último "coge un machete y, ante ese peligro para sus hermanos, nuestro cliente coge un hacha y acaba con la vida de su padre".

"TRANQUILO" Y "CONFIANDO EN LA JUSTICIA"

A partir de ahí, el acusado es detenido y, posteriormente, trasladado a prisión provisional, donde de "encuentra tranquilo, confiando en la justicia y en la línea de defensa por la que vamos a optar para conseguir, lo antes posible, su libertad".

No obstante, ha asegurado que le hemos trasladado que "es un procedimiento largo, díficil y que tenemos que trabajar muy bien para construir esa estrategia de cara a un jurado popular al que le tengamos que explicar que la situación que se vivía en el domicilio familiar era del todo insuperable, y lo que le llevo a esa situación límite de acabar con la vida de su padre".

En el caso de la legitima defensa, ha explicado el penalista, en España "se necesita que la reacción ante ese ataque sea proporcional, entonces siempre va a haber muchos matices porque habrá que preguntarse si ha sido proporcional acometer con un hacha cuando el otro tiene un cuchillo". Con ello, "posiblemente la legítima defensa se pueda aplicar pero no de manera completa, sino bajando en grado la pena, pero opto más por el miedo insuperable, porque se trataba de evitar un mal mayor en una situación de terror, de violencia e intimidación".

HECHOS

Los hechos, según informó en su momento Guardia Civil, se produjeron el 31 de diciembre, a las 17,20 horas, en el número 9 de la calle Veracruz de Fuenmayor, cuando un joven de 19 años asesinó a su padre, de 54 años, tras una discusión familiar, derivada de un caso de violencia machista.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Seguridad Ciudadana, así como agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, junto con la autoridad judicial.

El presunto autor de los hechos, un varón de 19 años de edad, fue detenido y trasladado a dependencias de la Guardia Civil para la instrucción de las diligencias. Posteriormente, el 2 de enero, el juez decretó prisión provisional para el acusado.