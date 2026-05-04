Abre el enlace de A-12 de Fuenmayor de la Ronda Sur de Logroño, que estará finalizada completamente a mediados de 2027

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano (c), y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz (3d), durante la puesta en servicio del enlace de Fuenmayor incluido en la Ronda Sur de Logroño - JPEG - Europa Press

FUENMAYOR (LA RIOJA), 4 May. (EUROPA PRESS) -

El enlace de la A-12/ de Fuenmayor, obra incluida en el proyecto de la Ronda Sur de Logroño, se ha puesto en servicio esta tarde, con presencia del secretario de Estado de Infraestructuras, José Antonio Santano, y de la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz. En el acto se ha informado que la Ronda Sur estará concluida completamente a mediados de 2027, ya que aunque se hayan abiertos todos los enlaces quedará pendiente la demolición de peajes.

Santano ha destacado que los trabajos en esta importante infraestructura "siguen a buen ritmo", dando hoy "un paso más que nos acerca" a la "profunda remodelación" que va a suponer la Ronda Sur para "el tráfico regional y de largo recorrido a su paso por Logroño". En la misma se van a invertir más de 150 millones de euros.

El enlace de hoy, al que se han destinado 36,1 millones de euros, siendo un actuación "compleja" resuelve de manera integral la conexión del A68 con las autovías A12 y LO-20 por un lado, y la -N120 de acceso a Navarrete y la N-232 en dirección a Fuenmayor por otro.

Además, el secretario de Estado ha puesto en valor que la actuación "mejora la permeabilidad" de los municipios del entorno. Ha destacado que "va a tener beneficios sobre el nivel del servicio, los tiempos de recorrido, por supuesto, mayor comodidad para el tráfico", sin olvidar "el efecto indirecto que tiene en el refuerzo de la seguridad vial".

Santano ha señalado que se ponen en servicio "ocho de los 13 ramales que componen este enlace, y tras la liberalización, en noviembre, de la AP-68, se pondrán en servicio el resto de ramales" que permitirán la conexión de la Ronda Sur de Logroño con la AP-68 Zaragoza-Bilbao.

Hay que indicar que alguno de los ramales y glorietas que configuran este enlace ya se encontraban en servicio previamente por la necesidad de dar continuidad al tráfico en el entorno de Logroño.

Los trabajos desarrollados han implicado la optimización del sistema de drenaje y la reposición y mejora de los servicios afectados por el nuevo trazado, incluido el itinerario del Camino de Santiago en su cruce sobre la A-68 (infraestructura que fue puesta en servicio en octubre de 2021). Las obras para la ejecución de este enlace han supuesto una inversión total estimada de 36,15 millones de euros (IVA incluido), incluyendo los contratos de servicios asociados y las expropiaciones realizadas.

EL ENLACE A NIVEL TÉCNICO

Las obras de la 'Autovía A-68. Tramo: Arrúbal-Navarrete' discurren a lo largo de 29,2 kilómetros por los términos municipales de Murillo de Río Leza, Agoncillo, Arrúbal, Logroño, Villamediana de Iregua, Lardero, Navarrete y Fuenmayor.

El nuevo enlace, al final del tramo, supone una profunda remodelación del anterior nudo de conexión entre la autovía A-12 y la N-232. La nueva configuración, que prima la conexión directa de la A-12 con la LO-20 y la A-68 con la N-232, garantiza la conexión entre todas las vías que confluyen en el enlace mediante un total de 13 ramales, dos glorietas y dos vías colectoras, estas últimas claves para asegurar una correcta distribución del tráfico.

De este modo, en la autovía A-68, sentido Zaragoza, se ha habilitado una vía colectora que canaliza todas las entradas y salidas de los ramales de esa margen, mientras que en la A-12 se ha ejecutado otra vía colectora en sentido Burgos que facilita la interconexión con el resto de las infraestructuras viarias. Para la ejecución del enlace, ha sido necesario reponer la carretera N- 120 por interferir con los ramales del enlace de la A-12/Fuenmayor, en una longitud de 431 metros. Asimismo, se ha realizado la reposición del Camino de Santiago, afectado por las obras, mediante un paso superior sobre la A-68 en el punto kilométrico 28,300 y un paso inferior bajo el ramal 3 del enlace.

"COMPROMISO CON LA RIOJA"

El secretario de Estado ha puesto en valor el "compromiso del Gobierno de España y, particularmente del Ministerio de Transporte, con La Rioja", que ha cifrado, desde junio de 2018, en 416 millones de euros, un 44 por ciento superior "a lo que llevó adelante el Gobierno anterior".

En este punto, ha destacado "el esfuerzo de la inversión en carreteras" de la región, con una inversión de 331 millones de los 416 que ha destinado el Ejecutivo central.