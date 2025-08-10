ACAB Rioja lanza cuenta de Instagram para ampliar su labor de información, prevención y sensibilización

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

ACAB Rioja lanza su cuenta de Instagram @RealMenteACAB para ampliar su labor de prevención y sensibilización sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA)

Esta nueva herramienta nace con el objetivo de acercar el trabajo de la Asociación a más personas y ampliar la labor de información, prevención, sensibilización y acompañamiento en torno a los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).

Instagram es hoy una de las plataformas más activas entre jóvenes y familias, y por ese motivo ACAB Rioja se ha sumado a esta red social desde la que intentará combatir desinformaciones, compartir recursos útiles y ofrecer mensajes de apoyo y esperanza.

A través de la cuenta @RealMenteACAB, la Asociación difundirá información contrastada sobre los TCA; testimonios en primera persona y mensajes de recuperación; campañas de prevención y educación emocional; consejos para familiares, docentes y personas del entorno; y actividades, talleres y recursos que ofrece la entidad.

ACAB Rioja quiere, a través de Instagram, "llegar de forma directa a quienes más lo necesitan y fortalecer la red de apoyo que tantas personas en La Rioja están buscando". "Porque visibilizar los TCA es el primer paso para prevenirlos y afrontarlos con humanidad, conocimiento y acompañamiento".

ACAB Rioja invita a la ciudadanía, profesionales y medios de comunicación a seguir la cuenta @RealMenteACAB, donde tienen previsto compartir contenidos y de esa manera contribuir en la construcción de una sociedad más informada y empática.