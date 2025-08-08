La Academia López Infante cierra sus puertas bailando en una gala a beneficio de VencELA y Faro

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Academia López Infante cierra sus puertas bailando en una gala, el próximo 6 de septiembre, a beneficio de VencELA y Faro, que será un "fiestón" con figuras como el riojano Millán de Benito y disciplinas que irán del baile clásico al hip-hop pasando por el flamenco.

"A pesar de que nos adentramos en el terreno de lo nostálgico, la gala pretende ser un acto de alegría brutal", ha resaltado hoy el director artístico de la misma, Carlos López Infante, prometiendo "un fiestón que rompa todas las reglas teatrales".

La Academia López Infante cierra sus puertas después de 57 años en los que han pasado por sus puertas más de 4.500 familias. Lo hace por la jubilación de la persona al cargo, Aurora López Infante, quien hoy ha explicado: "He creído que ha llegado el momento y en esta vida todo tiene un principio y también un final".

Para hacerlo con un broche de oro Riojaforum acogerá, el 6 de septiembre, a las 20:00 horas, en Riojaforum, una gala benéfica con precio de entrada de entre catorce y dieciocho euros.

"Si tuviésemos que pagar el caché de todos los profesionales que vienen, necesitaríamos llenar cinco Riojaforum para poder pagarlo", ha asegurado Carlos López Infante.

La gala, ha avanzado, irá desde el hip-hop al ballet clásico, pasando por flamenco, claqué, danza española, contemporánea y acrobática.

Para ello contará "con una serie de participantes de primer nivel que de alguna forma han estado vinculados con la escuela y la productora" de esta familia, Perfordance.

Formará parte de la gala Millán de Benito (actualmente en la Royal Ballet School de Londres) quien hoy ha confesado que no recuerda la danza sin ir de la mano de la familia López Infante.

"Ellos fueron los primeros que depositaron confianza en mí y creo que lo han hecho con todas las personas que han pasado por esta academia", ha asegurado.

Todo ese "cariño" que le han dado lo pondrá en la gala en dos piezas. Una más contemporánea, neoclásica, "con un toque divertido"; y otra "más clásica", El Corsario, con una variación "muy explosiva" que tiene un significado "especial" para este bailarín porque fue una de las que le atrajo al ballet, "que muchas veces", ha dicho, "se ve como algo aburrido y no lo es en absoluto".

También se podrá disfrutar de Tony Leyva, que sido bailarín en El Rey León, o en Mamma Mia; y Saúl Olarte, riojano que ha protagonizado obras de teatro del Centro Dramático Nacional. Estarán, entre otros, Carla Pulpón, Juan Pereira, Valeria Jones o Diana Bonafau.

VencELA es la asociación de afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, de La Rioja; y Faro es la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer de La Rioja.