LOGROÑO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Acampada por Palestina y Amistad con Palestina se suman a la Campaña 'Fin al Comercio de Armas con Israel', que se desarrollará este martes, desde las 10,00 horas, con una concentración y permanencia, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja

El lema de la misma será 'Embargo de armas ¡YA!' y exigirán al Gobierno que adopte de manera inmediata un embargo integral de armas a Israel vía Real Decreto Ley. La movilización se llevará a cabo el este martes, con motivo de la celebración del próximo Consejo de Ministros. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, se han celebrado un total de 94 Consejos de Ministros sin la aprobación de un embargo de armas a Israel.

Prueba de ello es que de febrero a mayo de 2025, España ha sido el país de la UE que más armas y municiones ha importado desde Israel. Hasta la fecha, doce ciudades han confirmado que secundarán la misma convocatoria. Alicante, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Logroño, Madrid, Mallorca, Murcia, Pamplona, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, exigirán con una sola voz la aprobación inmediata de un embargo integral de armas a Israel vía Real Decreto Ley.