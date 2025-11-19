Acampada por Palestina de La Rioja dona 3000 euros para el hospital Awda de Gaza

LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Acampada por Palestina de La Rioja ha donado 3000 euros para el hospital Awda de Gaza. Han señalado, en un comunicado, que la situación de desastre humanitario continúa en Palestina y ahora, más que nunca, la solidaridad organizada debe llegar a Gaza, a Cisjordania y a Jerusalén Este

Acampada por Palestina de La Rioja "es un grupo de acción, cuyo objetivo es presionar a gobiernos e instituciones para que se enfrenten al genocidio en Gaza y a las masacres que Israel comete en todos los territorios palestinos, así como sensibilizar a la sociedad ante la situación en Palestina".

Para este último objetivo, una herramienta fundamental ha sido ofrecer, en distintas acciones y convocatorias, materiales que permitan a la ciudadanía exhibir símbolos palestinos y contrarios a la ocupación por Israel de Palestina, como por ejemplo banderas (palestinas y de Stop Genocidio), camisetas, kufiyas (pañuelos palestinos), chapas, sandías de ganchillo y otros productos.

Aunque el dinero recogido como donación por esos artículos tiene como fin principal volver a comprar más material y financiar las acciones de la Acampada, la enorme generosidad de las personas que acuden a las concentraciones y caceroladas han permitido reunir una cantidad de dinero que supera con mucho las expectativas de la Acampada. Por ello, se ha realizado una donación de 3000 euros a la asociación Awda con sede en Gaza.

La Asociación Al Awda (https://www.facebook.com/awdaps; https://www.instagram.com/awda.ps/) es una organización palestina de ayuda humanitaria y derechos humanos que trabaja desde 1985 en materia de salud con y para la población civil palestina, especialmente personas enfermas y heridas.

El apoyo económico se canaliza a través de Paz con Dignidad, organización que lleva acompañando y apoyando a Awda desde 2009 en esta misión. Awda está comprometida con continuar salvando vidas y aliviar el sufrimiento de miles de personas heridas y/o desplazadas internas como consecuencia de los ataques y el bloqueo israelí en la Franja de Gaza. Esta entidad gestionaba 2 hospitales y 6 centros socio-sanitarios.

Todas las instalaciones han sufrido ataques y bombardeos, el hospital Awda en Jabalia (campo de personas refugiadas al norte de Gaza) ha estado atendiendo a personas hasta mayo de 2025, cuando fue forzado por Israel a ser evacuado. Parte del personal sanitario ha sido asesinado, herido o detenido. Aun así, el equipo médico-sanitario continúa trabajando, mostrando así la resiliencia del pueblo palestino y su compromiso ético médico.

En octubre de 2024 Awda puso en marcha el hospital de campaña 1 en Nuseirat (centro-sur de Gaza) y en septiembre de 2025 ha habilitado un área de atención materno-infantil. Este trabajo puede sostenerse gracias, entre otras colaboraciones, a las donaciones recibidas a través de la asociación Paz con Dignidad, que ya se ha canalizado aproximadamente 1 millón de euros.