UGT La Rioja guarda un minuto de silencio por el accidente ferroviario de Adamuz - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes de UGT de La Rioja han guardado esta mañana un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido anoche en Adamuz (Córdoba), que ha saldado de momento con 39 fallecidos y 152 heridos, muchos de ellos graves.

El sindicato, en concreto su Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), había convocado una concentración a las 11 horas de este lunes ante su sede, por el fallecimiento el pasado jueves, a causa de un infarto sufrido en su puesto de trabajo en el Museo Würth de Agoncillo, de un vigilante de seguridad.

Ante el conocimiento del accidente ocurrido anoche, por el descarrilamiento de dos trenes en la localidad cordobesa, se ha aprovechado para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas, entre las que se encuentra el maquinista de uno de los convoyes y algún personal más del sector ferroviario.

Personal éste último, como ha recordado a los medios de comunicación el secretario de Organización de FeSMC La Rioja, Fernando Vega, "que forman parte de nuestra Federación", por lo que ha señalado que "a lo largo del día estaremos en contacto con nuestra federación en Andalucía para que nos vayan facilitando datos".

"Lo lamentamos profundamente, veremos a ver la investigación que dice al respecto", ha señalado Vega al concluir el minuto de silencio.