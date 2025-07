Los acolchados orgánicos en viñedo incrementan su sostenibilidad y reducen las consecuencias del cambio climático

Esta es la conclusión de una tesis realizada en la UR que apunta también a que estos compuestos mejoran las propiedades del suelo

Los acolchados orgánicos en el viñedo -residuos de poda, paja y compost- representan una estrategia valiosa de manejo del suelo en viticultura, ya que incrementan la sostenibilidad del viñedo, mejoran las propiedades del suelo y reducen las consecuencias del cambio climático en la vid.

Esta es la conclusión de la tesis doctoral de Andreu Mairata Pons, que ha obtenido el grado de doctor por la Universidad de La Rioja tras la defensa de su tesis doctoral, que analiza cómo influye la aplicación de acolchados orgánicos en los viñedos en las propiedades físico-químicas del suelo, el crecimiento y la fisiología de la vid, la calidad de la uva y el vino.

Llevada a cabo en el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (CSIC, Gobierno de La Rioja, UR) y desarrollada en el Departamento de Agricultura y Alimentación de la Universidad de La Rioja -en el marco del programa 783D Doctorado en Enología, Viticultura y Sostenibilidad (Real Decreto 99/2011)-, esta tesis ha sido dirigida por Alicia Pou Mir y Javier Portu Reinares, del ICVV.

La tesis titulada 'Study of different soil management techniques to improve the cultivation of the vine and encourage its sustainability' le ha valido a Andreu Mairata Pons la calificación de sobresaliente 'cum laude' con mención internacional al título.

En ella, el doctor Mairata Pons parte de la hipótesis de que los acolchados orgánicos pueden mejorar las condiciones del viñedo al mitigar los efectos del cambio climático y aumentar la sostenibilidad en regiones vitivinícolas amenazadas.

En su investigación doctoral ha llevado a cabo un ensayo agronómico de cuatro años para comparar tres tratamientos de acolchados orgánicos (residuos de poda, paja y compost) frente a dos prácticas convencionales de manejo del suelo (laboreo bajo hilera y herbicida).

Se ha analizado el contenido y la temperatura del agua en el suelo, las características físico-químicas del suelo y el acolchado, el control y la dinámica poblacional de las malas hierbas, el estado hídrico de la vid, el intercambio gaseoso en las hojas, el crecimiento vegetativo, el rendimiento, el perfil fenólico en sarmientos, hojas y piel de bayas, así como los parámetros de calidad de la uva y el vino, incluyendo la evaluación organoléptica.

Como consecuencia de todo ello, los resultados indicaron que los efectos del acolchado orgánico dependen del tipo de acolchado y de las propiedades del suelo del viñedo.

Los acolchados orgánicos, especialmente de paja y compost aumentan la disponibilidad de agua y nutrientes en el suelo, proporcionando éste beneficios a corto plazo, mientras que la paja y los residuos de la vid contribuyen a mejoras a largo plazo.

La paja y los residuos de poda actúan como una barrera física que reduciendo eficazmente la presencia de malas hierbas, mientras que el compost (rico en nutrientes) promueve un crecimiento excesivo.

El compost mejora el crecimiento de la vid y el rendimiento en viñedos en suelos pobres en nutrientes, sin afectar significativamente el estado hídrico o los parámetros fisiológicos de la vid.

Sin embargo, el compost incrementa la conductividad eléctrica en suelos ricos en nutrientes y con mayor contenido de agua, lo que puede limitar la absorción de agua y nutrientes y agravar el estrés hídrico de la vid.

Respecto a las propiedades físico-químicas de la uva, el mosto y el vino, los acolchados orgánicos, particularmente de compost, aumentan las concentraciones de potasio y elevan los niveles de pH en el mosto.

En un viñedo de Rioja Oriental analizado, donde el tratamiento con compost mejoró el crecimiento vegetativo, se redujo el contenido fenólico del vino.

A pesar de estos cambios, todos los parámetros de calidad de la uva y del vino se mantuvieron dentro de los rangos óptimos para la vinificación, sin diferencias significativas en las propiedades organolépticas entre los tratamientos de manejo del suelo en ninguno de los viñedos.

En definitiva, la tesis de Andreu Mairata concluye que los acolchados orgánicos favorecen el desarrollo fisiológico de la vid, aumentando su crecimiento y rendimiento sin comprometer la calidad de la uva y el vino.

Sin embargo, considera fundamental realizar análisis periódicos del suelo para ajustar las estrategias de acolchado a las necesidades específicas del viñedo y garantizar un desarrollo óptimo de la vid y una adecuada calidad de la uva.

Andreu Mairata ha llevado a cabo su tesis con el apoyo económica del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDR) y Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) (RTI2018-095748-R-I00), y una beca predoctoral (PRE2019-089110).

En el transcurso de su investigación doctoral ha realizado estancias en el Institut des Sciences de la Signe et du Vin (ISVV) de Burdeos (Francia) y en la Universidad de las Islas Baleares (UIB).